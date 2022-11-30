Çöp Adam Damla kimdir, kimin kızı? Çöp Adam'ın Damla'sı Gülizar Nisa Uray kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Star'ın yeni dizisi Çöp Adam bu akşam yayın hayatına merhaba diyecek. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor. Dizide Damla karakterine hayat veren çocuk oyuncu ise performansı ile dikkat çekti. Peki, Çöp Adam Damla kimdir? Çöp Adam'ın Damla'sı Gülizar Nisa Uray kaç yaşında? İşte tüm detaylar...

ÇÖP ADAM DAMLA KİMDİR?

Çöp Adam dizisinde Damla, babasının göz bebeği, annesinin kıymetlisi. Damla karakterine ise Gülizar Nisa Uray hayat veriyor.

ÇÖP ADAM'IN DAMLA'SI GÜLİZAR NİSA URAY KAÇ YAŞINDA?

Çöp Adam'ın Damla'sı Gülizar Nisa Uray 10 yaşında. Hepsiburada, Trendyol ve Defacto gibi büyük firmaların reklam filmlerinde ve katalog çekimlerinde oynayan Gülizar Nisa Uray Babamın Kemanı filminde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Film, 21 Ocak'ta Netflix'te yayınlanacak.

Gülizar Nisa Uray, Babamın Kemanı filminde Engin Altan Düzyatan ve Belçim Bilgin'le başrolde.



