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Son dakika | Ahbap soruşturmasında 5 ünlü daha listeye eklendi: Hayko Cepkin, Uğur Dündar, Elçin Sangu, Mahsun Kırmızıgül ve Gülben Ergen de ifade verecek

Son dakika haberi: Ahbap Derneği soruşturmasında 5 ünlü daha ifadeye çağrılacak. Gözler Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin'in vereceği ifadelere çevrildi.

Son dakika | Ahbap soruşturmasında 5 ünlü daha listeye eklendi: Hayko Cepkin, Uğur Dündar, Elçin Sangu, Mahsun Kırmızıgül ve Gülben Ergen de ifade verecek
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma genişliyor. Medya, müzik ve oyunculuk dünyasından beş tanınmış ismin daha soruşturma kapsamında ifadeye çağrılacağı belirtildi.

'AHBAP' SORUŞTURMASINDA İFADE VERECEKLER

Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrılacak.

Son dakika | Ahbap soruşturmasında 5 ünlü daha listeye eklendi: Hayko Cepkin, Uğur Dündar, Elçin Sangu, Mahsun Kırmızıgül ve Gülben Ergen de ifade verecek 1

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Son dakika | Ahbap soruşturmasında 5 ünlü daha listeye eklendi: Hayko Cepkin, Uğur Dündar, Elçin Sangu, Mahsun Kırmızıgül ve Gülben Ergen de ifade verecek 2

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.

BİRÇOK ÜNLÜ İFADE VERMİŞTİ

İfadeye çağrılan Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal, Hazal Kaya, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses, İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade vermişti.

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Ahbap Derneği
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