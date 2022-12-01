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Çöp Adam dizisi nerede çekiliyor? Çöp Adam dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Engin Altan Düzyatan başrolde!

01.12.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların yeni dizisi Çöp Adam ilk bölümüyle dikkat çekti. Dizinin nerede çekildiği, seyirciler tarafından merak konusu oldu. Çöp Adam dizisinin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Peki Çöp Adam dizisi nerede çekiliyor? Çöp Adam dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Çöp Adam dizisi nerede çekiliyor? Çöp Adam dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Engin Altan Düzyatan başrolde!

Çöp Adam dizisi hakkında detaylar araştırılıyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan Çöp Adam dizisinin oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu gibi başarılı isimler bulunuyor. Dizi, her çarşamba Star TV ekranlarında yayınlanacak. Peki Çöp Adam dizisi nerede çekiliyor? Çöp Adam dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

ÇÖP ADAM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çöp Adam dizisinin çekildiği yalının, İstanbul Beykoz'da bulunduğu biliniyor.

ÇÖP ADAM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Çok küçük yaşta hayatla mücadele etmeye başlayan Tamer’i giriştiği ekmek kavgasından çok aile sorunları yormuş, Tamer bütün bu zor şartları oyun haline getirerek, içindeki çocuğu korumayı başarmıştır.

Anne ve babası tarafından yetiştirme yurduna bırakılmış, kız kardeşi Meryem’le birlikte orada büyümüşlerdir. Tamer şimdi evli ve bir çocuk babasıdır.Tasarladığı bilgisayar oyunu büyük sükse uyandırınca Amerikalı dev bir şirket Tamer’in şirketine ortak olur.

Çöp Adam dizisi nerede çekiliyor? Çöp Adam dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Engin Altan Düzyatan başrolde!

Bir anda büyük servet sahibi olan Tamer, ilk iş olarak ailesini yeniden bir çatı altında toplamak üzere boğazda bir yalı alır. Yalıya yerleşen annesi Aysel ve babası Bülent’in keyiflerine diyecek yoktur ama geçen acı günlerin telafisi Tamer için çok zor olacaktır.

Tamer’in kurmaya çalıştığı dengeler, Peri’yle karşılaştığı anda alt üst olur. En yakınından aldığı darbenin şiddetiyle hayattan vazgeçme noktasına gelen Peri, bir anda kendini Tamer’in gizli dünyasında bulur.

ÇÖP ADAM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

-Engin Altan Düzyatan,

-Elçin Sangu,

-Sedef Avcı,

-Füsun Demirel,

-Salih Kalyon,

-Elçin Afacan,

  • Ali Yoğurtçuoğlu,

-Hülya Şen,

-Cankat Aydos,

-Büşra Çam,

-Şeyda Terzioğlu,

-Gülizar Nisa Uray,

  • Eylül Uğan,

-Sinan Albayrak.

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