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Çöp Adam dizisinde yaprak dökümü! Hikaye değişince oyuncular veda etti

15.07.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin sevilen dizisi Çöp Adam'da yaprak dökümü yaşanıyor. Her çarşamba izleyiciyle buluşan Çöp Adam'da hem hikaye değişikliği yaşanırken oyuncuların bir kısmı da diziye veda etti.

Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı Çöp Adam dizisinde köklü değişimler yaşandı. Şimdilerde sezon arasında olan dizinin hikayesinde değişiklik yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 6 oyuncu diziden ayrıldı.

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'yu buluşturan Çöp Adam dizisinde hikayede büyük bir değişim yaşanacak.

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Çöp Adam dizisi eylül ayında 2. sezonuyla seyirciyle buluşacak. OGM Pictures imzalı dizinin hikayesi değişiyor. Bu nedenle dizide birçok oyuncuyla yolların ayrıldığı bugün iletildi. Bu isimlerin başında Sedef Avcı geliyor. Dizinin Berrin’i Sedef Avcı bir veda yazısı yayınlayıp ekibe “Güzel bir sezondu. Harika bir ekiple harika dostluklara sahip oldum. Herkesin emeğine yüreğine sağlık yeni sezonda Yolunuz açık olsun” sözleriyle teşekkür etti.

sedef avcı

Çöp Adam’ın Nesrin’i Hülya Şen de ekibe veda etti ve şu yazıyı yayınladı:

“Cânım Nesrin biraz zamansız olsa da gidişin, yiyecek ekmeğin vardır diye düşünüyorum başka yalılarda. Birçok kişi kaç yılın Nesrinisin niye tencere tava taşıyorsun dese de ben sana hiç o gözle bakmadım. Ayrıca yılların ,edinilmiş tecrübelerin ispata ihtiyacı yoktur diye düşünüyorum. O yüzden sen benim ve arkadaşlarımın kıymetlisiydin. Bu yolculukta yanımda olan bütün Oyuncu ve Ekip arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Sezonda yolunuz açık reytinginiz bol olsun.”

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Dizi ekibinden ayrıca Selen Domaç, Fatih Koyunoğlu, Nisa Uray ve Şeyda Terzioğlu'nun da ayrıldığı öğrenildi.

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Star TV Elçin Sangu Engin Altan Düzyatan çöp adam Oyuncu

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