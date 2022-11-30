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Çöp Adam dizisinin hikayesi bakın neymiş! Gülseren Budayıcıoğlu merakla beklenen dizi Çöp Adam hakkında konuştu

30.11.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çöp Adam adlı Star Tv'nin yeni dizisi 30 Kasım Salı günü yayın hayatına başladı. Türk psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir hikayesinden uyarlanan Çöp Adam dizisinde birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor. Gülseren Budayıcıoğlu sosyal medya hesabından yayınladığı videoda dizi hakkında konuştu. Budayıcıoğlu, dizinin karakteri hakkında detayları açıkladı.

Çöp Adam dizisinin hikayesi bakın neymiş! Gülseren Budayıcıoğlu merakla beklenen dizi Çöp Adam hakkında konuştu

Sezonun iddialı yapımlarından biri olan Çöp Adam Star Tv ekranlarında seyirciyle buluştu. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yer aldığı Çöp Adam, hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin hikayesinde imzası bulunan psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu hem dizinin hikayesi hem de ana karakteri hakkında konuştu. Budayıcıoğlu, "Çöp Adam karakteri öyle bir şey icat ediyor ki dünyanın yakından tanıdığı adeta harikalar yaratan ve büyük bir servet sahibi olan biri haline geliyor" dedi.

ÇÖP ADAM HARİKALAR YARATIYOR

Sezonun yeni dizisi Çöp Adam Hakkında, dizide imzası olan Gülseren Budayıcıoğlu şu sözlere yer verdi;

"Burada 2 kardeş var. Anne ve babası hayatta oldukları halde çocukları yetimhaneye bırakıyorlar. Anne, babaya daha iyi bakabilmek için çalışıyor. O çocukların nelerle bugünlere geldiğini tek tek göreceğiz."

"Çöp Adam yazılımcı oluyor ve öyle bir şey icat ediyor ki dünyanın yakından tanıdığı adeta harikalar yaratan ve büyük bir servet sahibi olan biri haline geliyor."

"İlk işi onu çocukluğu boyunca süründüren ailesine muhteşem bir yalı armağan ediyor. Neden böyle yaptığının cevabını dizide göreceğiz."

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OYUNCU KADROMUZ MUHTEŞEM

Yeni dizi Çöp Adam hakkında konuşan Gülseren Budayıcıoğlu, "Oyuncu kadromuz muhteşem, rollerine çok oturdular. Umarım beğenirsiniz." sözlerine yer verdi.

ÇÖP ADAM DİZİSİ OYUNCULARI

Çöp Adam dizisi oyuncuları arasında Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi isimler bulunuyor.
Engin Altan Düzyatan - Tamer
Peri - Elçin Sangu
Berrin - Sedef Avcı
Meryem - Elçin Afacan

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