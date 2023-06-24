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Çöp Adam'ın Berrin'i Sedef Avcı bikinisiyle poz verdi! Makyajsız hallerine beğeni yağdı

24.06.2023 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sedef Avcı, Star TV'nin en çok izlenen yapımlarından biri olan Çöp Adam'da Berrin karakterini canlandırıyor. İlgiyle izlenen dizinin oyuncuları da dizi kadar gündem oldu. Bikinili ve makyajsız halleriyle paylaşım yapan Sedef Avcı, dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncuya adeta beğeni yağdı.

Çöp Adam'ın Berrin'i Sedef Avcı bikinisiyle poz verdi! Makyajsız hallerine beğeni yağdı

Sedef Avcı, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Çöp Adam dizisindeki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, paylaştığı bikinili pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı.

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Sedef Avcı, doğal güzelliğiyle dikkat çeken ünlüler arasında yer alıyor. Bikinili pozlarına bir yenisini daha ekleyen eski mankenin pozları oldukça beğenildi.

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Makyajsız bir şekilde poz veren Avcı'nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Ünlü oyuncunun paylaşımlarını beğenenler arasında eşi Kıvanç Kasabalı, Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu ve Necip Memili gibi isimler yer aldı.

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Kendisi gibi oyuncu olan Kıvanç Kasabalı ile 2005 yılında evlenen ve günümüzde mutlu bir evlilik süren çiftin Can isminde bir de oğulları bulunuyor.

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Oyuncu ve model olan Sedef Avcı Kasabalı, Kanal D'de yayınlanan Menekşe ile Halil, daha sonra Show TV ve atv'de yayımlanan Ezel adlı dizilerdeki rolleriyle tanınmaktadır.

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Avcı, 1997'den beri oyunculuk sektöründe yer alıyor.


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