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Tam 75 kilo verdi! Işın Karaca son haliyle yine gündemde! Kimse tanıyamıyor

Güçlü sesi ve açık sözlü tavırlarıyla yıllardır müzik dünyasının en sevilen isimleri arasında yer alan Işın Karaca son dönemde verdiği kilolarla gündemde. 130 kilodan 55 kiloya kadar düşen Karaca son haliyle bir kez daha sosyal medyada gündem oldu.

Tam 75 kilo verdi! Işın Karaca son haliyle yine gündemde! Kimse tanıyamıyor
Öznur Yaslı İkier

Geçirdiği mide ameliyatı sonrası uyguladığı diyetle fazla kilolarından kurtulan ve bambaşka birine dönüşen Işın Karaca tam tamına 75 kilo verdi.

Yeni görünümüyle beğeni toplayan ünlü isim bir kez daha son haliyle gündem oldu. Işın Karaca’nın kariyerinin ilk dönemlerinde 130 kiloya kadar çıktığı, sonrasında ise yıllara yayılan bir süreçte 55 kiloya kadar düştüğü belirtildi.

Karaca, zayıflama sürecinde kendisine uygun bir beslenme düzeni oluşturduğunu ve çoğunlukla günde tek öğün beslendiğini söyledi. Çok acıktığında dişlerini fırçaladığını dile getiren ünlü isim, bu yöntemin yeme isteğini azalttığını ifade etti. Gün içerisinde acıktığı zamanlarda ise ayran, kefir ya da su tükettiğini belirtti.

Tam 75 kilo verdi! Işın Karaca son haliyle yine gündemde! Kimse tanıyamıyor 1

SON HALİ GÜNDEM OLDU
Işın Karaca, son olarak sosyal medya hesabından yayımladığı yakın çekim videosuyla gündeme geldi.

Tam 75 kilo verdi! Işın Karaca son haliyle yine gündemde! Kimse tanıyamıyor 2

Kameraya oldukça yakın bir noktadan konuşan sanatçının incelen yüzü, belirginleşen elmacık kemikleri ve keskinleşen çene hattı dikkatlerden kaçmadı. Büyük çerçeveli gözlüğü ve düz kahverengi saçlarıyla kamera karşısına geçen Karaca’yı görenler tanımakta güçlük çekti.

Tam 75 kilo verdi! Işın Karaca son haliyle yine gündemde! Kimse tanıyamıyor 3

Işın Karaca için 'buna ne olmuş?', 'asla tanıyamadım', 'ismini görmesem tanıyamazdım' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Işın Karaca
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