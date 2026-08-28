Yeraltı'nın Ceylan'ı Devrim Özkan tatilin keyfini çıkarıyor! İddialı pozlara beğeni yağdı

Uraz Kaygılaroğlu ve Deniz Can Aktaş ile başrolünü paylaştığı Yeraltı dizisinde hayat verdiği Ceylan karakteriyle büyük beğeni toplayan Devrim Özkan dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte dinlenmeye başladı.

Devrim Özkan'a bu süreçte yeni proje teklifleri de peş peşe geldi. Güzel oyuncu 'Aşk Tesadüfleri Sever' serisinin üçüncü filminde başrolde yer almayı kabul etti.

Tatilde bile sete çıkan ünlü isim şimdi de tekne pozlarıyla gündeme geldi. Tekne tatiline çıkan Özkan, gün boyunca güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.

YORUM YAĞDI

Devrim Özkan'ın iddialı tatil pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü isme; 'seni özledik', 'harika görünüyorsun', 'çok ama çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.