MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yeraltı'nın Ceylan'ı Devrim Özkan tatilin keyfini çıkarıyor! İddialı pozlara beğeni yağdı

Şimdilerde Yeraltı dizisinde canlandırdığı Ceylan karakteriyle adından söz ettiren Devrim Özkan dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte dinlenme moduna geçti. Tekne tatilinden peş peşe paylaşımlar yapan Özkan'ın cesur pozlarına beğeni yağdı.

Yeraltı'nın Ceylan'ı Devrim Özkan tatilin keyfini çıkarıyor! İddialı pozlara beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

Uraz Kaygılaroğlu ve Deniz Can Aktaş ile başrolünü paylaştığı Yeraltı dizisinde hayat verdiği Ceylan karakteriyle büyük beğeni toplayan Devrim Özkan dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte dinlenmeye başladı.

Devrim Özkan'a bu süreçte yeni proje teklifleri de peş peşe geldi. Güzel oyuncu 'Aşk Tesadüfleri Sever' serisinin üçüncü filminde başrolde yer almayı kabul etti.

Yeraltı nın Ceylan ı Devrim Özkan tatilin keyfini çıkarıyor! İddialı pozlara beğeni yağdı 1

Tatilde bile sete çıkan ünlü isim şimdi de tekne pozlarıyla gündeme geldi. Tekne tatiline çıkan Özkan, gün boyunca güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.

Yeraltı nın Ceylan ı Devrim Özkan tatilin keyfini çıkarıyor! İddialı pozlara beğeni yağdı 2

YORUM YAĞDI
Devrim Özkan'ın iddialı tatil pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Yeraltı nın Ceylan ı Devrim Özkan tatilin keyfini çıkarıyor! İddialı pozlara beğeni yağdı 3

Ünlü isme; 'seni özledik', 'harika görünüyorsun', 'çok ama çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

Yeraltı nın Ceylan ı Devrim Özkan tatilin keyfini çıkarıyor! İddialı pozlara beğeni yağdı 4

Yeraltı nın Ceylan ı Devrim Özkan tatilin keyfini çıkarıyor! İddialı pozlara beğeni yağdı 5

%41 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%41 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son haliyle yine gündemde! Kimse tanıyamıyorSon haliyle yine gündemde! Kimse tanıyamıyor
Zayn Sofuoğlu rolü kaptı! TRT dizisine dahil olduZayn Sofuoğlu rolü kaptı! TRT dizisine dahil oldu

Anahtar Kelimeler:
devrim özkan Yeraltı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: İstanbul! Apartman dairelerini oda oda kiralıyorlar

Yer: İstanbul! Apartman dairelerini oda oda kiralıyorlar

Güney Kıbrıs’ta İsrail yerleşimi büyüyor: Nüfus 20 bine dayandı

Güney Kıbrıs’ta İsrail yerleşimi büyüyor: Nüfus 20 bine dayandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Geçmişteki döngüleri işaret etti! Altın için çıtayı yükseltti: 2028'i işaret etti

Geçmişteki döngüleri işaret etti! Altın için çıtayı yükseltti: 2028'i işaret etti

Türkiye'nin her yerinden talep yağdı: Firmalar şoförler için harekete geçti

Türkiye'nin her yerinden talep yağdı: Firmalar şoförler için harekete geçti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.