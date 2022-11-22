Çöp Adam ne zaman başlıyor? İşte Çöp Adam oyuncuları ve konusu

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Star Tv'nin heyecanla beklenen dizisi Çöp Adam'ın yayın tarihinde bir değişiklik oldu. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Çöp Adam dizisinin yeni yayın tarihi netleşti. İşte Çöp Adam dizine dair merak edilen soruların yanıtları...

ÇÖP ADAM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek yaratılan Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan dizinin yeni tarihi 30 Kasım Çarşamba olarak açıklandı.

ÇÖP ADAM DİZİSİ KONUSU

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

ÇÖP ADAM OYUNCULARI

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.



