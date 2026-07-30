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MasterChef birincisi Eren Kaşıkçı'nın ölmeden önce çekilen son görüntüleri ortaya çıktı! Memleketine gitmiş

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Öznur Yaslı İkier

MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı Kilyos'taki evinde ölü bulundu. Kaşıkçı'nın ölümü üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kaşıkçı’nın son görüntüleri de ortaya çıktı.

MasterChef Türkiye'nin 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı Kilyos'taki evinde ölü bulundu. Kendisinden haber alamayan eşi bir yakınından eve bakmasını istedi.

Eve giden arkadaşı, kapının açılmaması üzerine sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Eve giren ekipler, Eren Kaşıkçı'nın cansız bedenine ulaştı. Eren Kaşıkçı'nın vefat haberi tüm sevenlerini kahrederken, MasterChef şampiyonunun son görüntüleri de ortaya çıktı.

MasterChef birincisi Eren Kaşıkçı nın ölmeden önce çekilen son görüntüleri ortaya çıktı! Memleketine gitmiş 1

MEMLEKETİNE GİTMİŞ
Vefatından kısa bir süre önce memleketi Tokat'a giden Kaşıkçı, sokaklarda gezerken görüntülenmişti.

MasterChef birincisi Eren Kaşıkçı nın ölmeden önce çekilen son görüntüleri ortaya çıktı! Memleketine gitmiş 2

Kaşıkçı'nın görüntülerine; ''Eren için yapılan her paylaşımı gördükçe yüreğim sızlıyor'', ''Ah ya hala inanamıyorum'', ''Allah rahmet eylesin'' gibi yorumlar yapıldı.

MasterChef birincisi Eren Kaşıkçı nın ölmeden önce çekilen son görüntüleri ortaya çıktı! Memleketine gitmiş 3

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Anahtar Kelimeler:
Eren Kaşıkçı
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