MasterChef birincisi Eren Kaşıkçı'nın ölmeden önce çekilen son görüntüleri ortaya çıktı! Memleketine gitmiş

MasterChef Türkiye'nin 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı Kilyos'taki evinde ölü bulundu. Kendisinden haber alamayan eşi bir yakınından eve bakmasını istedi.

Eve giden arkadaşı, kapının açılmaması üzerine sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Eve giren ekipler, Eren Kaşıkçı'nın cansız bedenine ulaştı. Eren Kaşıkçı'nın vefat haberi tüm sevenlerini kahrederken, MasterChef şampiyonunun son görüntüleri de ortaya çıktı.

MEMLEKETİNE GİTMİŞ

Vefatından kısa bir süre önce memleketi Tokat'a giden Kaşıkçı, sokaklarda gezerken görüntülenmişti.

Kaşıkçı'nın görüntülerine; ''Eren için yapılan her paylaşımı gördükçe yüreğim sızlıyor'', ''Ah ya hala inanamıyorum'', ''Allah rahmet eylesin'' gibi yorumlar yapıldı.