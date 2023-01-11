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Çöp Adam ne zaman, bugün var mı? Çöp Adam 7. bölümde neler olacak? 11 Ocak Star Tv yayın akışı

11.01.2023 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çöp Adam dizisi tüm heyecanıyla devam ederken yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Star TV ekranlarında yayınlanan Çöp Adam dizisinin başrolünde Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu gibi başarılı oyuncuların yer alıyor. Dizinin 7. bölümünde neler olacağı şimdiden merak ediliyor. Peki, Çöp Adam ne zaman, bugün var mı? Çöp Adam 7. bölümde neler olacak? İşte 11 Ocak Star Tv yayın akışı

Çöp Adam ne zaman, bugün var mı? Çöp Adam 7. bölümde neler olacak? 11 Ocak Star Tv yayın akışı

Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz’ün kaleme aldığı Çöp Adam dizisi her hafta çarşamba akşamları Star Tv ekranlarında yer alıyor. Diziyi takip eden seyirciler Çöp Adam'ın yeni bölümünde olacakları araştırıyorlar. İşte Çöp Adam 7. bölüme dair detaylar...

ÇÖP ADAM NE ZAMAN, BUGÜN VAR MI?

Star Tv'nin sevilen dizisi Çöp Adam 11 Ocak Çarşamba akşamı saat 20:00'de 7. bölümüyle ekranlara gelecek.

Çöp Adam

ÇÖP ADAM 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Peri'nin yalıya gelişi evde bomba etkisi yaratır. Bir anda ortalık yangın yerine dönerken Berrin, Tamer’le ilgili şüphelerinde haklı olduğunu en acı şekilde öğrenir. Peri’nin korunmaya ihtiyacı olduğunu bilen Tamer iyice köşeye sıkışır, ailesinin paramparça oluşunu eli kolu bağlı izlemek durumunda kalır. Tüm gerçekler gün yüzüne çıkınca dönüşü olmayan kararlar alan Berrin’i durduran ve yönlendiren yine Ahu olur. Ahu’nun öfkeyle attığı adımlar, herkesi bir adım daha sona yaklaştırır. Tamer için her şey kontrolden çıkmışken, hayatının en büyük korkusuyla yüzleşmek zorunda kalır.

Çöp Adam3

STAR TV YAYIN AKIŞI 11 OCAK

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Çöp Adam
00:15 Ömer
03:00 Hayat Bazen Tatlıdır
05:00 Söz

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