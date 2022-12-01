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ÇÖP ADAM OYUNCULARI VE KONUSU: Çöp Adam dizisi oyuncuları arasında kimler var, konusu nedir?

01.12.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çöp Adam dizisi oyuncuları ve konusu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Star TV ekranlarında yayınlana Çöp Adam dün akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Dizi her hafta çarşamba akşamları ekrana gelecek. Çöp Adam da Tamer karakterine Engin Altan Düzyatan hayat veriyor. Peki, Çöp Adam dizisi oyuncuları arasında kimler var, konusu nedir?

ÇÖP ADAM OYUNCULARI VE KONUSU: Çöp Adam dizisi oyuncuları arasında kimler var, konusu nedir?

Çöp Adam dizisi oyuncuları ve konusu merak edilen konulardan biri oldu. Star TV’nin yeni dizisi Çöp Adam dün akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

ÇÖP ADAM DİZİSİ OYUNCULARI

Çöp Adam dizisi oyuncuları arasında Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi isimler bulunuyor.
Engin Altan Düzyatan - Tamer
Peri - Elçin Sangu
Berrin - Sedef Avcı
Meryem - Elçin Afacan

ÇÖP ADAM DİZİSİ KONUSU

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.
Çok küçük yaşta hayatla mücadele etmeye başlayan Tamer’i giriştiği ekmek kavgasından çok aile sorunları yormuş, Tamer bütün bu zor şartları oyun haline getirerek, içindeki çocuğu korumayı başarmıştır.

çöp-adam-oyuncuları

Anne ve babası tarafından yetiştirme yurduna bırakılmış, kız kardeşi Meryem’le birlikte orada büyümüşlerdir. Tamer şimdi evli ve bir çocuk babasıdır.Tasarladığı bilgisayar oyunu büyük sükse uyandırınca Amerikalı dev bir şirket Tamer’in şirketine ortak olur. Bir anda büyük servet sahibi olan Tamer, ilk iş olarak ailesini yeniden bir çatı altında toplamak üzere boğazda bir yalı alır. Yalıya yerleşen annesi Aysel ve babası Bülent’in keyiflerine diyecek yoktur ama geçen acı günlerin telafisi Tamer için çok zor olacaktır.

çöp-adam-konusu

Tamer’in kurmaya çalıştığı dengeler, Peri’yle karşılaştığı anda alt üst olur. En yakınından aldığı darbenin şiddetiyle hayattan vazgeçme noktasına gelen Peri, bir anda kendini Tamer’in gizli dünyasında bulur.

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