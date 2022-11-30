Star Tv'nin heyecanla beklenen yeni dizisi Çöp Adam bu akşam ilk bölümüyle yayın hayatına merhaba diyecek. Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu Çöp Adam dizisindeki Peri karakteri merak uyandırdı. Çöp Adam Peri kimdir? Çöp Adam'ın Peri'si Elçin Sangu kaç yaşında, aslen nereli? gibi soruların yanıtları ise tüm dizi takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Çöp Adam'ın Peri'si hakkında tüm bilgiler...

ÇÖP ADAM PERİ KİMDİR?

Yaralarını kendi üfleyen bir Peri kızı… Bitişe çok yakın, başlangıcın içinde. Özgürken esir, esirken aşık! Çöp Adam dizisinde Peri karakterine Elçin Sangu hayat verecek.

ELÇİN SANGU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Elçin Sangu 13 Ağustos 1985'te İzmir'de doğdu. Çerkez kökenlidir. Mersin Üniversitesi Opera bölümünden mezun olan Elçin Sangu, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünü burslu olarak kazanmıştır. Elçin Sangu, Sahne Tozu Tiyatrosu’ndaki oyunculuk eğitiminin ardından, 2010 yılında “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile giriş yaptığı oyunculuk kariyeri boyunca, “Aşk Kaç Beden Giyer”, “Bir Aşk Hikayesi”, “Kurt Seyit ve Şura”, “Sevdam Alabora” dizilerinde yer aldı.

Elçin Sangu 2015 – 2016 yıllarında Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Defne karakteriyle; “Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri”, “Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri”, “MGD 22. Altın Objektif Ödülleri” ile birlikte pek çok Üniversiteden, eğitim ve kamu kurumlarından “En iyi Kadın Oyuncu” ödülü ve “43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri”nden “En İyi Kadın Komedi Oyuncusu” ödülü almıştır.

Elçin Sangu son olarak ‘Çarpışma’ dizisinde Zeynep Tunç karakterine hayat verdi.



