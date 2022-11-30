MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Çöp Adam Peri kimdir? Çöp Adam'ın Peri'si Elçin Sangu kaç yaşında, aslen nereli?

Çöp Adam Peri kimdir? Çöp Adam'ın Peri'si Elçin Sangu kaç yaşında, aslen nereli?

30.11.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin yeni dizisi Çöp Adam bugün ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran yapım Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek kaleme alındı. Peki, Çöp Adam Peri kimdir? Çöp Adam'ın Peri'si Elçin Sangu kaç yaşında, aslen nereli? İşte yeni dizi hakkında tüm merak edilenler...

Çöp Adam Peri kimdir? Çöp Adam'ın Peri'si Elçin Sangu kaç yaşında, aslen nereli?

Star Tv'nin heyecanla beklenen yeni dizisi Çöp Adam bu akşam ilk bölümüyle yayın hayatına merhaba diyecek. Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu Çöp Adam dizisindeki Peri karakteri merak uyandırdı. Çöp Adam Peri kimdir? Çöp Adam'ın Peri'si Elçin Sangu kaç yaşında, aslen nereli? gibi soruların yanıtları ise tüm dizi takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Çöp Adam'ın Peri'si hakkında tüm bilgiler...

ÇÖP ADAM PERİ KİMDİR?

Yaralarını kendi üfleyen bir Peri kızı… Bitişe çok yakın, başlangıcın içinde. Özgürken esir, esirken aşık! Çöp Adam dizisinde Peri karakterine Elçin Sangu hayat verecek.

Çöp Adam Peri 1

ELÇİN SANGU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Elçin Sangu 13 Ağustos 1985'te İzmir'de doğdu. Çerkez kökenlidir. Mersin Üniversitesi Opera bölümünden mezun olan Elçin Sangu, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünü burslu olarak kazanmıştır. Elçin Sangu, Sahne Tozu Tiyatrosu’ndaki oyunculuk eğitiminin ardından, 2010 yılında “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile giriş yaptığı oyunculuk kariyeri boyunca, “Aşk Kaç Beden Giyer”, “Bir Aşk Hikayesi”, “Kurt Seyit ve Şura”, “Sevdam Alabora” dizilerinde yer aldı.

Çöp Adam Peri 2

Elçin Sangu 2015 – 2016 yıllarında Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Defne karakteriyle; “Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri”, “Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri”, “MGD 22. Altın Objektif Ödülleri” ile birlikte pek çok Üniversiteden, eğitim ve kamu kurumlarından “En iyi Kadın Oyuncu” ödülü ve “43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri”nden “En İyi Kadın Komedi Oyuncusu” ödülü almıştır.

Elçin Sangu son olarak ‘Çarpışma’ dizisinde Zeynep Tunç karakterine hayat verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevilen diziye katıldı! İşte yeni rolüSevilen diziye katıldı! İşte yeni rolü
O sahneler şoke etti! "Rezil durumları..."O sahneler şoke etti! "Rezil durumları..."
Nihat Doğan'ın Bahar Candan'ın annesi ile kuliste ilişki yaşadığı iddia edilmişti! Bomba gelişme... Nihat Doğan'ın Bahar Candan'ın annesi ile kuliste ilişki yaşadığı iddia edilmişti! Bomba gelişme...
Anahtar Kelimeler:
elçin sangu kimdir Oyuncu Elçin Sangu yaşında karakteri kelebe

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Eşini saçından sürükleyerek boş araziye götürdü, başını keserek öldürdü

Korkunç olay! Eşini saçından sürükleyerek boş araziye götürdü, başını keserek öldürdü

Yer: Adana! Tarlasında bulundu, hayatı değişti: Yıllar önce söylediğimde herkes 'deli' diyordu

Yer: Adana! Tarlasında bulundu, hayatı değişti: Yıllar önce söylediğimde herkes 'deli' diyordu

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler için harekete geçildi

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler için harekete geçildi

Motorinde yeni tabela! Akaryakıtta indirim

Motorinde yeni tabela! Akaryakıtta indirim

Yabancıya konut satışına karşı imza kampanyası

Yabancıya konut satışına karşı imza kampanyası

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi!

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi!

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.