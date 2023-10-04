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ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE! STAR TV Çöp Adam dizisi 29. bölümde neler yaşanacak? Son bölüm özeti

04.10.2023 20:22 | Son Güncelleme:
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Çöp Adam yeni bölümü izlemek isteyen izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. İkinci sezonu ile kaldığı yerden devam eden Çöp Adam'ın oyuncu kadrosunda, Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan gibi oyuncuların yer alıyor. Her hafta çarşamba akşamı yayınlanan dizi bu akşam 29. yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Peki, Çöp Adam son bölümde neler yaşandı? İşte yeni bölüm konusu...

Çöp Adam dizisi yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Her hafta çarşamba akşamları ekrana gelen dizi Tamer ve Peri'nin saplantılı aşk hikayesini konu alıyor. Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Çöp Adam dizisi haziran ayında sezon finali yapmıştı. 4 Ekim Çarşamba akşamı Çöp Adam'ın 29. bölümü yayınlanacak. İşte Çöp Adam son bölüm konusu...

ÇÖP ADAM 29. BÖLÜM NE ZAMAN?

Çöp Adam, her çarşamba akşamı Star TV'de yayınlanıyor. Çöp Adam dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

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ÇÖP ADAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çöp Adam dizisinin yirmi sekizinci bölümünde:

İpek’in ellerinden kaçması başta Peri olmak üzere herkesi çılgına çevirir. Sarp ise tüm olanları öğrendikten sonra herkesi şaşırtan planını uygulamaya koyar. Peri’nin terapiye gitmediğini öğrenen Tamer, Doktor Hanım’ı eve getirir ve onu tekrar terapiye gitmeye ikna eder. Viran, İpek’in gözden kaybolmasının bir ekip işi olduğunu anlar. İpek’in Bülent’e olan beklenmedik telefonu herkesi yeniden alarma geçirirken Devrim’e kavuşmaya en yakın olunan an gelir çatar.

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ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM KONUSU

Çöp Adam dizisinin yirmi dokuzuncu bölümünde:

Devrim sağ salim kurtarılırken, Peri ve evdeki herkes ona kavuşmanın mutluluğu içindedir. İpek’in yazdığı mektup ise Peri’yi çok rahatsız eder ve okları Tamer’e çevirir. Sarp, hızla yeni planını uygulamaya koyarken; hem Elit hem de Çağla üstlerine düşeni yaparlar. Seko, Tamer’e Peri’yi biriyle gördüğünden bahseder. Sarp, Peri’yi tekrar ağına düşürmeyi başarır. Endişesi gittikçe artan Peri ise evde yepyeni kararlar alırken, kimsenin beklemediği bir hamlede bulunur.

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ÇÖP ADAM 29. BÖLÜMÜ İZLE!

İkinci sezonu ile kaldığı yerden devam eden Çöp Adam dizisinin 29. bölümü Star TV ekranlarının yanı sıra Star TV'nin resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

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