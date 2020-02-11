YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Çöp kamyonuyla kamyonet arasına sıkışan temizlik işçisi öldü

Çöp kamyonuyla kamyonet arasına sıkışan temizlik işçisi öldü

SAKARYA HABERLERİ  | 11.02.2020 16:30 | Son Güncelleme

Çöp kamyonuyla kamyonet arasına sıkışan temizlik işçisi öldü

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, çöp kamyonuyla kamyonet arasına sıkışan temizlik işçisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kayalarreşitbey Mahallesi mevkisinde seyreden R.K'nin kullandığı 54 AAL 869 plakalı kamyonet, çöp almak için sağ şeritte duran Z.T. idaresindeki 54 ER 082 plakalı Erenler Belediyesine ait çöp kamyonuna çarpmamak için yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen İ.İ. yönetimindeki 54 YA 246 plakalı kamyonet, yavaşlayan kamyonete çarptı.

Kazada kamyona konteyner yükleyen belediye temizlik işçisi Kemal Yıldız (41), çarpmanın etkisiyle hareket eden kamyonet ile çöp kamyonu arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldız, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kamyonet sürücüsü İ.İ, gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erenler Sakarya Zincirleme Kaza

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın’da fuhuş operasyonu

Aydın’da fuhuş operasyonu

Sevgilisiyle bir olup kocasını kiralık katile öldürttü

Sevgilisiyle bir olup kocasını kiralık katile öldürttü

Erdek’te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı

Erdek’te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı

Jeneratör sistemi kurup 15 metre kazı yaptılar, suçüstü yakalandılar

Jeneratör sistemi kurup 15 metre kazı yaptılar, suçüstü yakalandılar

Kaza sonucu sakatlanan çiftçiye 21 bin TL tazminat

Kaza sonucu sakatlanan çiftçiye 21 bin TL tazminat

Hırsızlık şüphelisi kadın yakalandı

Hırsızlık şüphelisi kadın yakalandı

Sakarya Namaz Vakitleri 11 Şubat Salı

İmsak
06:26
Sabah
07:52
Öğle
13:18
İkindi
16:06
Akşam
18:34
Yatsı
19:54

Sakarya Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Salı

İlim Eczanesi
Yenikent
Şengül Eczanesi
Merkez
Tozlu Eczanesi
Merkez
Türkseven Eczanesi
Merkez
Sezgin Eczanesi
Akyazi
Gülnihal Eczanesi
Arifiye
Hayat Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sakarya'da eğitime kar engeli

Sakarya'da eğitime kar engeli

Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi

Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi

Başkan Yüce: “Şehrin gelişimine ivme kazandıran yatırımların yanındayız”

Başkan Yüce: “Şehrin gelişimine ivme kazandıran yatırımların yanındayız”

RATED hizmet içi eğitim programı yapıldı

RATED hizmet içi eğitim programı yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’dan bin yataklı hastane müjdesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’dan bin yataklı hastane müjdesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.