Copa America'da zafer Arjantin'in: Messi ilk büyük uluslararası kupasını kazandı

Arjantin uzun yıllardır hasret kaldığı Copa America'yı kazandı.

Rakipleri Brezilya'yı deplasmanda, Rio'daki Maracana stadında 1-0 yenen Arjantin, 1993'ten bu yana ilk defa büyük bir uluslararası turnuvada zafere ulaştı.

Arjantin'e kupayı getiren golü Rodrigo de Paul'un defans arkasına gönderdiği uzun pasa yetişip topu kalecinin üstünden aşırtan Angel di Maria attı.

Latin Amerika ekibi en son 1986'da Dünya Kupası'nı ve 1993'te Copa America'yı kazanmıştı.

Bu kupa, Lionel Messi'nin de Arjantin ile kazandığı ilk büyük kupa oldu.

34 yaşındaki futbolcu, Barcelona'da sayısız kupa kazanırken Arjantin'de aynı başarıya ulaşamaması nedeniyle eleştiriliyordu.

Arjantin ile oynadığı 10. turnuvada kupaya uzanan Messi, dört gol attığı turnuvanın en iyi futbolcusu seçildi.

Messi maçın ardından "Hep bu anı hayal ediyordum" dedi ve ekledi:

"Takımıma güvenim yüksekti. Son Copa America'dan bu yana daha güçlü bir ekip olduk.

"Hiçbir şeyden şikayet etmeyen ve sürekli mücadele eden takım arkadaşlarım var."

Brezilya'nın 10 numarası Neymar ise maçın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

222 milyon euroluk bonservis ücretiyle dünyanın en pahalı transferi olan Neymar da henüz ulusal takımıyla bir kupa kazanabilmiş değil.

Brezilya 2019'da Copa America'yı kazansa da Neymar o turnuvada sakatlığı nedeniyle takımda yer alamamıştı.

Covid-19 önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanan turnuvada ilk defa final maçında 7 bin seyirciye izin verildi.

Geçen yıl yapılması gereken fakat pandemi nedeniyle ertelenen turnuva, başlamasından kısa süre önce ev sahipleri Kolombiya ve Arjantin'den alınarak Brezilya'ya verilmişti.

Buna gerekçe olarak Kolombiya'da dinmek bilmeyen protestolar ve Arjantin'de yeni bir zirveye ulaşan koronavirüs vakaları gösterilmişti.

Bugüne kadar Barcelona'da 10 La Liga ve dört Şampiyonlar Ligi kupası kaldıran, altı kere Avrupa'nın en iyi futbolcusu seçilen Messi'nin kulübüyle sözleşmesi iki hafta önce bitti.

Bu, herhangi bir futbol kulübünün Barcelona'ya bir transfer ücreti ödemeden Messi'yi renklerine bağlayabileceği anlamına geliyor.

Öte yandan Barcelona'nın da yıldız futbolcusunu kaybetmemek için teklifini artırdığı aktarılıyor.

Messi'nin kariyerindeki tek eksik büyük kupa olan Dünya Kupası'nı kaldırması için önümüzdeki yıl Katar'da bir şansı daha olacak.

