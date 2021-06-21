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Çöpe atılmak için yetiştirilen gıdaların hikayesi KTSM'de sergileniyor

21.06.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kale Grubu, Avusturyalı sanatçı Klaus Pichler'in "Çöpe Atılmak İçin Yetiştirilmiş (Grown for a Bin)" sergisini İstanbul'a getirdi

İSTANBUL (AA) - Kale Grubu, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle gıda israfı sorununa dikkati çekerken, evlerin mutfağında başlayacak mikro değişimlerin getireceği makro etkiyi tetiklemek amacıyla Avusturyalı sanatçı Klaus Pichler'in "Çöpe Atılmak İçin Yetiştirilmiş (Grown for a Bin)" sergisini İstanbul'a getirdi.

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nden (KTSM) yapılan açıklamaya göre, küresel sorunların başında gelen gıda kaybı ve israfı hakkında kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasını yürüten Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kale Grubu, evlerin mutfağında başlayacak mikro değişimlerin getireceği makro etkiyi tetiklemek hedefiyle "çarpıcı" bir projeye imza attı.

Disiplinler arası paylaşımlara imkan veren üretim ve buluşma platformu olma yolunda hızla ilerleyen KTSM'nin ev sahipliğinde kapılarını açan sergi, dünyanın dört bir yanında üretilen önemli miktarda gıdanın sofralara gelemediğine dikkati çekiyor.

Avusturyalı sanatçı Klaus Pichler'in, 32 eserinden oluşan "Çöpe Atılmak İçin Yetiştirilmiş (Grown for a Bin)" fotoğraf sergisinin Türkiye'de ilk durağı İstanbul oldu. Gıda israfı sorununa dikkati çekerken kültürel çeşitlilik odağında tüketici alışkanlıklarının nedenlerine de ışık tutmayı amaçlayan sergi, 30 Eylül'e kadar Karaköy'deki KTSM'de ziyaret edilebilecek.

- Her eser ayrı bir hikaye

Çürüme süreci başlamış ve artık yenilemeyecek durumda olan gıdaların gösterildiği fotoğrafların tamamı, dünyanın dört bir yanından getirilip süpermarketlerde satışa çıkarılan ürünlerden oluşuyor.

Fotoğraflanan gıda ürünleri; sofralardaki süt ve süt ürünleri, et ve bakliyattan meyve, sebze, tatlı ve egzotik tatlara uzanan geniş bir yelpazeye sahip. Çoğunu süpermarketlerden alarak fotoğraflarını çeken Klaus Pichler, çekimler sonrasında ürünleri çürümeye ve imha etmeye bıraktı.

Tüketicilerin bilmeden gıda israfında bulunduklarına ve israfın daha çok istenmeyen bir yan etki olarak ortaya çıktığına tanık olan Pichler, çektiği fotoğraflarla tüketicilerin fütursuzca ve farkında olmadan yaptıkları gıda israfını gözler önüne sererek konuya dikkati çekmeyi amaçlıyor.

Çilekten süte, ekmekten ananasa kadar farklı ürünlerden oluşan 32 eser, dünyada gıda israfının boyutunu ortaya koyuyor.

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