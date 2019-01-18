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Çöpe atıyoruz ancak hazine gibi kıymetli! Faydası öyle çok ki...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.01.2019 09:23 | Son Güncelleme

Kerevizi satın aldığımızda sap kısımlarını ayıklayıp, sebze kısmını değerlendiririz. En sağlıklı sebzelerden biri olan kerevizin sapları da aslında oldukça değerli. Bu faydalarını okuduktan sonra her derde deva olan kereviz saplarını çöpe atmaya eliniz gitmeyecek!

Vitamin deposu olan kereviz sapları çöpe atılmayacak kadar önemli bir besin kaynağı. Lezzetli bir kış sebzesi olan kerevizin artık sap ve yapraklarını da değerlendirmenin vakti geldi. Doğal şifacı olan kereviz sap ve yapraklarının faydaları nelerdir? Nasıl değerlendirilir? Gelin hep birlikte bakalım...

Çöpe atıyoruz ancak hazine gibi kıymetli! Faydası öyle çok ki...

Karaciğer dostudur

Karaciğer dostudur
Yüksek kolesterole sahipseniz beslenme planınıza kereviz saplarını dahil edebilirsiniz. Düzenli olarak tüketilen kereviz sapı karaciğer enzim fonksiyonlarını iyileştirir.

Sindirim sistemini düzene sokar

Sindirim sistemini düzene sokar
Lifli yapısı sayesinde tam bir bağırsak dostudur. Dolaşımı hızlandırarak şişkinliği öner.

Anti-bakteriyeldir

Anti-bakteriyeldir
Enfeksiyona neden olan bakterilerin büyümesini durdurur ve böylelikle bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıkların önüne geçer.

Cildimizin dostudur

Cildimizin dostudur
İçeriğindeki A, B6, B12, C ve D vitamini sayesinde ciltteki sivilce problemlerine iyi gelir. Antioksidan özelliği vücudun temizlenmesine yardımcı olur.

Zayıflamak için iyi bir yardımcıdır

Zayıflamak için iyi bir yardımcıdır
Kereviz saplarının kalorisi 10'dan düşüktür. Üstelik uzmanlar bu 10 kaloriyi de yerken yaktığımızı söyler. Sindirim sistemini hızlandıran saplar sayesinde metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Bunun için kereviz saplarını kaynatıp suyunu tüketerek güne başlayın.

Göz sağlığını korur

Göz sağlığını korur
İçeriğindeki A vitamini sayesinde gözlerin daha sağlıklı görmesine yardımcı olur.

Zihin sağlığını korur

Zihin sağlığını korur
En önemli etkilerinden biri de hafızayı korumasıdır. Alzheimer hastalığına karşı koruma sağlar. Beyin hücrelerinde meydana gelen iltihaplanmayı azaltır. Böylelikle hafıza kaybının önüne geçer.

Kereviz sapı nasıl tüketilir?

Kereviz sapı nasıl tüketilir?
Çiğ ya da pişmiş olarak tüketmek mümkündür. Doğranan kereviz saplarından zeytinyağlı limonlu salata yapılabilir, detoks içeceklerinizin içine ilave edebilir ya da haşlayarak suyunu içebilirsiniz. Dilerseniz çorbalarınızın içine kereviz sapı ilave ederek hem değişik bir aroma katıp hem de faydalarından yararlanabilirsiniz.
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