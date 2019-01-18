Vitamin deposu olan kereviz sapları çöpe atılmayacak kadar önemli bir besin kaynağı. Lezzetli bir kış sebzesi olan kerevizin artık sap ve yapraklarını da değerlendirmenin vakti geldi. Doğal şifacı olan kereviz sap ve yapraklarının faydaları nelerdir? Nasıl değerlendirilir? Gelin hep birlikte bakalım...

Çöpe atıyoruz ancak hazine gibi kıymetli! Faydası öyle çok ki...

Karaciğer dostudur Yüksek kolesterole sahipseniz beslenme planınıza kereviz saplarını dahil edebilirsiniz. Düzenli olarak tüketilen kereviz sapı karaciğer enzim fonksiyonlarını iyileştirir.

Sindirim sistemini düzene sokar Lifli yapısı sayesinde tam bir bağırsak dostudur. Dolaşımı hızlandırarak şişkinliği öner.

Anti-bakteriyeldir Enfeksiyona neden olan bakterilerin büyümesini durdurur ve böylelikle bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıkların önüne geçer.

Cildimizin dostudur İçeriğindeki A, B6, B12, C ve D vitamini sayesinde ciltteki sivilce problemlerine iyi gelir. Antioksidan özelliği vücudun temizlenmesine yardımcı olur.

Zayıflamak için iyi bir yardımcıdır Kereviz saplarının kalorisi 10'dan düşüktür. Üstelik uzmanlar bu 10 kaloriyi de yerken yaktığımızı söyler. Sindirim sistemini hızlandıran saplar sayesinde metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Bunun için kereviz saplarını kaynatıp suyunu tüketerek güne başlayın.

Göz sağlığını korur İçeriğindeki A vitamini sayesinde gözlerin daha sağlıklı görmesine yardımcı olur.

Zihin sağlığını korur En önemli etkilerinden biri de hafızayı korumasıdır. Alzheimer hastalığına karşı koruma sağlar. Beyin hücrelerinde meydana gelen iltihaplanmayı azaltır. Böylelikle hafıza kaybının önüne geçer.