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Copello çiftinin final mutluluğu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 29.09.2019 12:08 | Son Güncelleme

Katar'ın başkenti Doha'da devam eden Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engellide adını finale yazdıran milli atlet Yasmani Copello ve eşi Elif Koç, büyük mutluluk yaşadı. Her zaman birbirlerine destek verdiklerini söyleyen Copello ve eşi, Türkiye'ye madalya ile dönmek istediklerini belirtti.

Copello çiftinin final mutluluğu

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda dün 400 metre engelli yarı finalinde piste çıkan Yasmani Copello, üst üste üçüncü kez adını finale yazdırmayı başardı. 32 yaşındaki milli atlet, 48.39 ile finiş çizgisine geldi. Bu yılki en iyi derecesini koşan Yasmani Copello, final mutluluğunu tribünde kendisini destekleyen eşi Elif Koç ile paylaştı. Çift, yarışın ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Finalde madalyaya uzanacağını belirten Copello, "Bugün çok mutluyum. Finalde ne olur bilmiyorum ama benim performansım çok iyi. Bu vatana madalya borcum var. İnşallah önce Doha'da madalya, sonra Tokyo'da madalya alacağım" dedi. Milli atlet, finalde sürpriz olabileceğini söyleyerek, "Çok rahat değildi bugün yarış ama şimdi çok mutluyum. 2015, 2017 final, şimdi de 2019. Finalde ne olur bilmiyorum ama benim performansım çok iyi. Yarın çok önemli, finalde sürpriz olabilir" diye konuştu. Eşi Elif Koç ile her zaman birbirlerine destek verdiklerini anlatan Yasmani Copello, "Eşim her zaman yanımda; anca beraber, kanca beraber. Benim çok iyi antrenörüm. Ben her zaman çok mutluyum eşim yanımda diye" ifadelerini kullandı.

Milli atlet Yasmani Copello'nun eşi Elif Koç da hâlâ heyecanılı olduğunu belirterek, "Dün (Cuma) normal bir yarış geçirdik, bugün (Cumartesi) daha iyi olmasını bekliyorduk. Sezonun en iyisi ile kapattık, çok memnunuz, mutluyuz. Final için bir moral oldu. Hâlâ heyecanlıyım, hâlâ bu sıcakta terler akıyor üstümüzden. Sıcağı sıcağına yapıyoruz bu röportajı da. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Yasmani Copello, 400 metre engelli finalinde yarın akşam TSİ 22.40'ta madalya mücadelesi verecek.

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