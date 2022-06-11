Çorak araziler, devlet desteğiyle kurulan seralarla üretime kazandırıldı

EKREM PAYAN/HALİL İBRAHİM SİNCAR - GAP Bölge Kalkınma İdaresinin "Turfanda Seracılığı Geliştirme" projesiyle Şırnak'ın İdil ilçesindeki 7 dekar çorak arazide kurulan seralar üretime katkı sağlıyor.

GAP Bölge Kalkınma İdaresince geçen yıl çorak arazilerin tarıma kazandırılması ve vatandaşlara iş imkanı sağlanması amacıyla "Turfanda Seracılığı Geliştirme" projesi hayata geçirildi.

Bu kapsamda 3'ü kadın 7 kişinin projeleri bu yılın ocak ayında onaylandı ve yüzde 70 devlet desteğiyle Suriye sınırına 2 kilometre uzaklıktaki Alakamış, Çığır, Tepecik, Özbek ve Kurtuluş köyleri ile İdil ilçe merkezinde toplam 7 dekar alanda 7 sera kuruldu.

37 kişinin istihdam edildiği seraların 3'ünde domates, diğerlerinde salatalık üretimi yapılıyor.

- Bileziklerini bozdurup sera kurdu

Tepecik köyünde sera kuran 4 çocuk annesi Ayhan Ay (45), AA muhabirine, devletin sağladığı yüzde 70 oranındaki desteğe ilaveten, sahip olduğu 2 bileziği bozdurarak serayı oluşturduğunu söyledi.

"Domatesleri hasat ettik, verimden çok memnun kaldık. 2-3 günde bir ton ürün alıyoruz. Allah devletimizden razı olsun, bu sayede iş sahibi olduk." diyen Ay, ürünlerini çevre ilçe ve köylere sattıklarını ifade etti.

Ay, serada 5 kadını istihdam ettiğini, bir sera daha kurmayı amaçladığını dile getirdi.

Serada çalışan Canan Değer (20) de daha önce mevsimlik işçi olarak Antalya, Mersin ve İzmir'e gittiğini, bu yıl kurulan serada çalışmaktan mutlu olduğunu belirtti. Değer, "Batıya gitmektense kendi kapımızda çalışmak daha iyi. Çalıştıktan sonra akşam evimize gidiyoruz." dedi.

Alakamış köyünde sera kuran Mevlüde Oktan da yaklaşık 2 aydır salatalık hasadı yaptıklarını belirterek, "Şu ana kadar 17 ton verim sağladık. 2-3 günde bir hasat yapıyoruz. Ürünlerimiz çok beğeniliyor. Böyle devam ederse serayı büyüteceğim. Burada 7 kişiye de iş sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Atıl olan arazilere öncelik veriyoruz"

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Selman Tasmanoğlu da koordinatörlüğünü üstlendiği proje ile kırsalda vatandaşlara iş imkanı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Tasmanoğlu, "Seradaki ürün kalitesi ihracat yapılacak kapasitede. Bu örnek çiftçilerle, diğer çiftçileri de teşvik etmek istiyoruz. Artık birim alandan daha fazla gelir elde etmenin yollarını arıyoruz. Atıl olan arazilere öncelik veriyoruz. Fazla su ve yer maliyeti olmuyor. Kapalı seralarımızda yılda 2 ürün alınabiliyor. Bunu artırmak istiyoruz. Atıl durumdaki arazilerin tamamında sera kurmak için çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

