Çorba olmaktan çok öte! Mucize faydalarıyla şaşırtıyor

İlikli kemik suyunu içtiğinizde başınıza gelecek 7 güzel şey;

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Beyin fonksiyonlarını geliştirir Özellikle 6. ayını geçen bebeklere ek gıda takviyesinde bulunurken ilikli kemik suyu içirebilirsiniz. Kemik iyi bebeklerin beyin gelişimini destekler, beyin faaliyetlerini geliştirir. Bu etkisi yapılan çalışamalar tarafından kanıtlanmıştır.

Kemik erimesini engeller Kemik iliği, insan vücudundaki ilik ile aynıdır. Doktorlar tarafından hamilelerin ve gelişim çağındaki çocukların tüketmesi tavsiye edilir. Aminoasit ve proteinlerle dolu olan kemik iliği, kemiklerin gelişimine destek olur.

Saç köklerini besler Eğer saç dökülmesi problemi yaşıyorsanız bunun için kemik iliğinden faydalanabilirsiniz. Yaklaşık 10 saat haşlanan kemiğin iliğini çıkarın ve az bir miktar zeytinyağı ile karıştırın. Ağır kokusundan rahatsız oluyorsanız lavanta ya da nane yağı ekleyin. Saç diplerinize bu karışımdan sürün ve yaklaşık 45 dakika bekletin. Ardından saçlarınızı yıkayın. Haftada bir kez, düzenli bir şekilde uyguladıktan sonra saç dökülmesini durdurmanız mümkün.

Cildi nemlendirir ve doğal parlaklık kazandırır İçeriğindeki aminoasit, cilt sağlığını koruma konusunda da etkilidir. Doğal bir kolajen olan ilikli kemik suyu, yaşlanmayı geciktirir. Deri altındaki dermis tabakasınındaki deformasyonu önler. Kemik iliği kürünü kullanarak cildinizin ihtiyaç duyduğu nemi sağlayabilirsiniz. Öyle ki ünlü mankenler bile bu kürden faydalanıyorlar. Bunlardan biri de Çağla Şikel.

Hazımsızlığa iyi gelir Şişkinlik, hazımsızlık ve gaz problemi yaşıyorsanız kemik suyundan mutlaka faydalanmalısınız. Düzenli olarak tüketildiğinde bağırsak ve midenin düzenli çalışmasını sağlar.

Doğal ağrı kesicidir Kemik iliğini doğru bir şekilde haşladığınızda içindeki jel ortaya çıkar. İşte bu madde eklem ağrıları için birebirdir.