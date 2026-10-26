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Çorbanın tuzu fazla kaçtıysa su eklemeden önce bunu deneyin

Yemeğin tuzunu kaçırmak mutfakta hemen herkesin başına gelebiliyor. Özellikle çorbanın tuzu fazla olduğunda ilk akla gelen çözüm su eklemek olsa da bu yöntem çorbanın hem kıvamını hem de lezzetini bozabiliyor. Siz de fazla tuzu dengelemek için çorbayı sulandırıyorsanız, tadını ve kıvamını korumaya yardımcı olacak bu basit yöntemleri deneyebilirsiniz.

Çorbanın tuzu fazla kaçtıysa su eklemeden önce bunu deneyin
Gökçen Kökden

Kış sofralarının vazgeçilmezi olan çorbalarda bazen tuzun ölçüsü kaçabiliyor. Böyle durumlarda ilk akla gelen çözüm su eklemek olsa da bu yöntem çorbanın kıvamını ve lezzetini değiştirebiliyor. Eğer siz de fazla tuzu dengelemek için çorbayı sulandırıyorsanız, bunun yerine tadını ve kıvamını korumaya yardımcı olacak bu basit yöntemlerden birini deneyebilirsiniz.

BİRKAÇ DAMLA LİMONLA DENGELEYİN

Çorbanın tuzu fazla kaçtıysa su eklemeden önce bunu deneyin 1

Çorbanız yalnızca hafif tuzluysa birkaç damla limon suyu eklemek işe yarayabilir. Limon tuzu ortadan kaldırmaz ancak asiditesi sayesinde damakta algılanan yoğun tuzlu tadın dengelenmesine yardımcı olabilir. Limonu bir anda fazla miktarda eklemek yerine birkaç damlayla başlayın, çorbayı karıştırıp tadına baktıktan sonra gerekirse miktarı artırın. Özellikle mercimek, ezogelin ve sebze çorbaları gibi limonla uyumlu tariflerde bu yöntem daha kullanışlıdır.

ÇORBANIN MALZEMESİNİ ARTIRIN

Çorbanın tuzu fazla kaçtıysa su eklemeden önce bunu deneyin 2

Tuz miktarı belirgin şekilde fazlaysa en etkili çözümlerden biri tarifteki tuzsuz malzemelerin miktarını artırmaktır. Çorbanın türüne göre haşlanmış sebze, bakliyat veya tuzsuz hazırlanmış bir miktar çorba ekleyebilirsiniz. Böylece tenceredeki toplam yemek miktarı artarken tuz daha geniş bir hacme dağılır. Üstelik yalnızca su eklemek yerine çorbanın kıvamını ve temel lezzetini korumak daha kolay olur.

KREMALI VE YOĞURTLU ÇORBALARDA FARKLI BİR YOL VAR

Tarife uygunsa krema, süt veya yoğurt gibi tuzsuz bir malzeme de yoğun tuzlu tadı dengelemeye yardımcı olabilir. Ancak bu malzemeleri her çorbaya gelişigüzel eklememek gerekiyor. Çorbanın temel tarifine ve kıvamına uygun olup olmadığına dikkat edilmeli.

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çorba püf noktaları
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