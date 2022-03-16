YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Corendon Airlines, 1 Nisan’dan itibaren İngiltere uçuşlarına başlıyor

Corendon Airlines, 1 Nisan’dan itibaren İngiltere uçuşlarına başlıyor

16.03.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corendon Airlines Ticaret Direktörü Mine Aslan: - "İngiltere dijital kanalların önemli olduğu bir pazar, biz de gerçekleştirdiğimiz dijital geliştirmeler ile bu pazarın dinamiğine uyum sağlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Corendon Airlines, 2022 yaz sezonunda uçuş ağına yeni destinasyonlar ekleyecek ve uçuş frekanslarını artıracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İngiliz turistlerin Türkiye’ye yoğun ilgisini de göz önünde tutarak İngiltere-Türkiye uçuş programını genişleten Corendon Airlines, Londra’dan Antalya’ya günlük uçuşlar gerçekleştirecek. Corendon Airlines, geniş bir uçuş planı sunduğu İngiltere pazarında 5 havalimanından gerçekleştireceği uçuşlara 1 Nisan itibarıyla başlıyor.

Kovid-19 salgınından kaynaklı seyahat kısıtlamalarının daha da hafifletilmesiyle birlikte yaptıkları seyahat rezervasyonlarının sayısını artıran İngiliz turistler ise Corendon Airlines’ın yeni uçuşlarıyla birlikte Türkiye'ye daha konforlu şekilde seyahat edecek.

Londra’nın yanı sıra Birmingham, Manchester, Newcastle ve Glasgow’dan da Antalya, Bodrum ve Dalaman’a uçuşlar gerçekleştirecek Corendon Airlines, Türkiye'ye gelecek yabancı turist sayısının artışına katkıda bulunacak. Corendon Airlines’ın yeni uçuş planlaması, bu şehirlerde yaşayan vatandaşları da mutlu edecek.

- "İngiltere’den gördüğümüz ilgiden çok memnunuz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Corendon Airlines Ticaret Direktörü Mine Aslan, nisan ayında başlatacakları yaz sezonuna büyük beklentilerle ve umutlarla girdiklerini belirterek, "Kovid-19 salgını sebebiyle yaşadığımız duraklama sürecinde altyapımızı geliştirmeye odaklandık ve büyük bir dijital dönüşüm gerçekleştirdik. İngiltere dijital kanalların önemli olduğu bir pazar, biz de gerçekleştirdiğimiz dijital geliştirmeler ile bu pazarın dinamiğine uyum sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa’dan ve özellikle İngiltere’den gördükleri ilgiden memnun olduklarını aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"Duyurduğumuz planlamamız ve erken rezervasyon kampanyalarımız, bu coğrafyadan çok büyük ilgi gördü. Yüksek ilgileri ile Türkiye’yi ne kadar özlediklerini gösteren İngiliz yolcuların en çok tercih ettiği destinasyon olarak ise Antalya öne çıkıyor. Biz de bu talebe cevap vermek adına uçuşlarımızın frekansını artırmayı ve aralıksız devam ettirmeyi hedefliyoruz. İngiltere’deki farklı şehirlerden gerçekleştireceğimiz uçuşların çok verimli geçeceğine eminiz. Ayrıca önümüzdeki süreçte İngiltere’den yeni şehirler de ekleyerek uçuş destinasyonlarımızın sayısını artıracağız. Planlamalarımızı kış sezonunu da kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefliyoruz. 2022 yılı, İngiltere pazarında atağa kalktığımız bir dönem olacak."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı
İzmir'de doktoru darbettiği öne sürülen hasta yakını aranıyorİzmir'de doktoru darbettiği öne sürülen hasta yakını aranıyor

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Mart Çarşamba

İmsak
05:43
Sabah
07:08
Öğle
13:18
İkindi
16:38
Akşam
19:18
Yatsı
20:37
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ukrayna ordusunun küçük kahramanı! Rus mayınını bulup...

Ukrayna ordusunun küçük kahramanı! Rus mayınını bulup...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Buzdolabına yaklaştırmamalısınız! Ölümcül hata

Buzdolabına yaklaştırmamalısınız! Ölümcül hata

Ben kahvemi hep lezzetli içmek isterim diyenler için inceledik

Ben kahvemi hep lezzetli içmek isterim diyenler için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.