SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Corendon Airlines, Hull City'ye sponsor oldu

Corendon Airlines, Hull City'ye sponsor oldu

13.05.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin köklü kulüplerinden Hull City’e, Corendon Airlines sponsor oldu.

Corendon Airlines, Hull City'ye sponsor oldu

Son yıllarda hem Türkiye’de hem yurt dışında spor takımlarına ve spor organizasyonlarına verdiği desteklerle marka imajını güçlendiren Corendon Airlines, İngiltere’nin köklü kulüplerinden Hull City’nin ’Seyahat Sponsoru’ oluyor.

Hull City tarafından yapılan açıklamada ’Tarihi ortaklık’ olarak nitelendirilen iş birliğiyle, kulübün ocak ayında Acun Ilıcalı tarafından satın alınmasından bu yana Hull City’nin beraber çalışacağı ilk Türk menşeili marka olma özelliğini de taşıyor. Kulübün ulaşım ihtiyaçları ile birlikte özel olarak tasarlanan Hull City uçağı ile City taraftarlarını da Türkiye’ye götürmeyi planlıyor.

ACUN ILICALI: "HULL CİTY İLE BİRLİKTE BAŞARIYA UÇMAYI DİLİYORUZ"

Hull City Yönetim Kurulu Başkanı Acun Ilıcalı, gerçekleştirilen tarihi ortaklık için, "İngiltere’de bir futbol takımı alma hayalim vardı, bu hayalimin bir parçası olarak da ülkem ve takımımın taraftarları arasında bir ilişki kurmak da istiyordum. Hull City gün geçtikçe Türkiye’de daha da popüler hale geliyor ve taraftarlarımızın da bunu deneyimlemesini, Türkiye’nin ne kadar güzel bir ülke olduğunu görmesini istiyorum" dedi.

YILDIRAY KARAER: "İKİ GÜÇLÜ TÜRK MARKASININ BİRLİKTE YOLA ÇIKMASINDAN GURUR DUYUYORUZ"

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ise, "2022 yazında, haftada toplam 49 İngiltere uçuşu gerçekleştiriyoruz. Antalya ve İngiltere arasında yoğun bir uçuş programı düzenledik. İki güçlü Türk markasının İngiltere’deki büyüme hedefleriyle birlikte yola çıkmasından gurur duyuyoruz. Hull City taraftarlarını Türkiye’ye getirerek, sporda bir kültür elçisi görevi üstlenmeyi hedefliyoruz. Türk menşeili bir marka olarak yurt dışında hem Acun Ilıcalı’nın hedeflerine ortak olmak hem de İngiltere’deki faaliyetlerimizi ve imajımızı güçlendirmek adına bizim için heyecan verici bir sponsorluğa imza atıyoruz. Hull City ile birlikte başarıya uçmayı diliyoruz. İş birliğimizin her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ederiz" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manchester City, Agüero'nun heykelini diktiManchester City, Agüero'nun heykelini dikti
Nwakaeme'den Fenerbahçe açıklaması!Nwakaeme'den Fenerbahçe açıklaması!
Şampiyonlar Ligi'ne 4 takım daha gidiyor! UEFA'dan açıklama geldiŞampiyonlar Ligi'ne 4 takım daha gidiyor! UEFA'dan açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Herkes altını konuşuyor ama gümüş yatırımcıları da şokta!

Herkes altını konuşuyor ama gümüş yatırımcıları da şokta!

Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması!

Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması!

Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı? Maçlar hangi kanalda? İşte cevabı...

Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı? Maçlar hangi kanalda? İşte cevabı...

Galatasaraylı eski futbolcunun kızı Yeliz Koç soyundu!

Galatasaraylı eski futbolcunun kızı Yeliz Koç soyundu!

3. kez Trabzonspor bayrağını kesti!

3. kez Trabzonspor bayrağını kesti!

Yeni adresi şaşkınlık yarattı! ''Küfürler etti''

Yeni adresi şaşkınlık yarattı! ''Küfürler etti''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kendinizi övmeyi ihmal etmeyin! Bugün kazançlı çıkabilirsiniz

Kendinizi övmeyi ihmal etmeyin! Bugün kazançlı çıkabilirsiniz

Afrika'nın milyoneri! Milyoner dolarlık doğum günü hediyesi...

Afrika'nın milyoneri! Milyoner dolarlık doğum günü hediyesi...

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Çukur'un Timsah Celil'i trans birey olmuştu! Sözleri ağlattı: "Bu kadar sert bir şey beklemiyordum"

Çukur'un Timsah Celil'i trans birey olmuştu! Sözleri ağlattı: "Bu kadar sert bir şey beklemiyordum"

Şartını sundu, seksi pozlarına davet etti! “Tamamen ücretsiz”

Şartını sundu, seksi pozlarına davet etti! “Tamamen ücretsiz”

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.