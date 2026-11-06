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Corendon Alanyaspor - Trabzonspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Corendon Alanyaspor, son dönemdeki zorlu mücadeleleriyle dikkat çekiyor. Trabzonspor ise son 5 maçında yakaladığı başarılı performansla öne çıkıyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Corendon Alanyaspor - Trabzonspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Trendyol Süper Lig
Corendon Alanyaspor
Pazar 18:30
08.11.2026
Trabzonspor
Stadyum: Alanya Oba Stadyumu Yayın: beIN Sports Hakem: Oğuzhan Çakır

Corendon Alanyaspor ve Trabzonspor, 8 Kasım 2026 saat 18:30'da Alanya Oba Stadyumu'nda Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Corendon Alanyaspor, trendin zıttında son zamanlarda sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Trabzonspor ise 5 maçlık galibiyet serisiyle geliyor.

Lig Durumu

Corendon Alanyaspor

12. Trendyol Süper Lig
O
10
G
3
B
3
M
4
P
12
9
Attığı Gol
16
Yediği Gol
-7
Averaj

Trabzonspor

3. Trendyol Süper Lig
O
10
G
7
B
1
M
2
P
22
24
Attığı Gol
8
Yediği Gol
+16
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Corendon Alanyaspor 9 / 16
Trabzonspor 24 / 8

İç Saha / Deplasman Performansı

Corendon Alanyaspor İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
1 / 2 / 1
Gol
4 – 4
Trabzonspor Deplasman
Oynanan Maç
5
G / B / M
2 / 1 / 2
Gol
9 – 7

Corendon Alanyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 12 puanla 12. sırada.

Trabzonspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 15 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 22 puanla 3. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Corendon Alanyaspor M M M B G

tüm kulvarlar

  • 02.11.2026 Gençlerbirliği 5-0 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig M
  • 27.10.2026 Corendon Alanyaspor 4-1 12 Bingölspor Ziraat Türkiye Kupası G
  • 23.10.2026 Corendon Alanyaspor 1-2 Kocaelispor Trendyol Süper Lig M
  • 17.10.2026 Fenerbahçe 3-0 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig M
  • 10.10.2026 Corendon Alanyaspor 0-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig B
Trabzonspor G G G G G

tüm kulvarlar

  • 05.11.2026 Trabzonspor 0-1 Freiburg UEFA Konferans Ligi M
  • 01.11.2026 Trabzonspor 2-0 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig G
  • 26.10.2026 Çaykur Rizespor 3-4 Trabzonspor Trendyol Süper Lig G
  • 22.10.2026 Trabzonspor 2-0 Hearts UEFA Konferans Ligi G
  • 19.10.2026 Trabzonspor 2-0 Beşiktaş Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Corendon Alanyaspor, son 5 maçında 3 mağlubiyet alarak, ligdeki 12. sıraya gerilemiş durumda. Rakiplerine 11 gol atarken, kalesinde ise 3 galibiyetle birlikte 15 gol gördü. Trabzonspor ise ligde 3. sırada yer almakta ve son 5 maçından 5 galibiyet çıkararak şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. Son 10 maçta 22 puan toplamayı başardı.

Eksik Oyuncular

Corendon Alanyaspor

2 eksik
Paolo Fernandes Sakat Arka Adalesinden Sakat
Fatih Aksoy Sakat

Trabzonspor

7 eksik
Franculino Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Benjamin Bouchouari Yok Statü Gereği
Batista Mendy Yok Statü Gereği
Arseniy Batagov Sakat Adale Problemi
Ruslan Malinovskyi Sakat Diz Sakatlığı
Okay Yokuşlu Sakat Kıkırdak Sakatlığı
Aral Şimşir Sakat Uyluk Sakatlığı

Corendon Alanyaspor kadrosunda Paolo Fernandes (Sakat - Arka Adalesinden Sakat) ve Fatih Aksoy (Sakat) yer almıyor.

Trabzonspor kadrosunda Franculino (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Benjamin Bouchouari (Yok - Statü Gereği), Batista Mendy (Yok - Statü Gereği), Arseniy Batagov (Sakat - Adale Problemi), Ruslan Malinovskyi (Sakat - Diz Sakatlığı), Okay Yokuşlu (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı) ve Aral Şimşir (Sakat - Uyluk Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Ruan Corendon Alanyaspor 2 Gol 1 Asist
Arda Usluoğlu Corendon Alanyaspor 2 Gol 0 Asist
Gaius Makouta Corendon Alanyaspor 2 Gol 0 Asist
Florent Hadergjonaj Corendon Alanyaspor 0 Gol 2 Asist
Mohamed Salah Mohamed Salah Trabzonspor 8 Gol 3 Asist
Ernest Muci Ernest Muci Trabzonspor 3 Gol 6 Asist
Franculino Trabzonspor 4 Gol 2 Asist
Noah Saviolo Noah Saviolo Trabzonspor 2 Gol 1 Asist

Corendon Alanyaspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Ruan, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Florent Hadergjonaj. Trabzonspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 8 golle Mohamed Salah, en çok asist yapan oyuncu 6 asistle Ernest Muci.

İkili Rekabet
1 Corendon Alanyaspor
2 Beraberlik
2 Trabzonspor
  • 11.04.2026 Corendon Alanyaspor 1-1 Trabzonspor Trendyol Süper Lig
  • 17.12.2025 Trabzonspor 0-1 Corendon Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası
  • 08.11.2025 Trabzonspor 1-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig
  • 27.04.2025 Trabzonspor 4-3 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig
  • 08.01.2025 Trabzonspor 3-0 Corendon Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Corendon Alanyaspor 1, Trabzonspor 2 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Corendon Alanyaspor 6, Trabzonspor 9 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Corendon Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman?

8 Kasım 2026

Corendon Alanyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta?

18:30

Corendon Alanyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

beIN Sports

Corendon Alanyaspor - Trabzonspor maçında hangi oyuncular eksik?

Corendon Alanyaspor'da Paolo Fernandes ve Fatih Aksoy; Trabzonspor'da Franculino, Benjamin Bouchouari, Batista Mendy, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Okay Yokuşlu ve Aral Şimşir.

Corendon Alanyaspor ve Trabzonspor'un ligde kaç puanı var?

Corendon Alanyaspor'un 12, Trabzonspor'un 22 puanı bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Trabzonspor
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