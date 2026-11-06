Corendon Alanyaspor - Trabzonspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Corendon Alanyaspor ve Trabzonspor, 8 Kasım 2026 saat 18:30'da Alanya Oba Stadyumu'nda Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Corendon Alanyaspor, trendin zıttında son zamanlarda sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Trabzonspor ise 5 maçlık galibiyet serisiyle geliyor.
Corendon Alanyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 12 puanla 12. sırada.
Trabzonspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 15 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 22 puanla 3. sırada.
Corendon Alanyaspor, son 5 maçında 3 mağlubiyet alarak, ligdeki 12. sıraya gerilemiş durumda. Rakiplerine 11 gol atarken, kalesinde ise 3 galibiyetle birlikte 15 gol gördü. Trabzonspor ise ligde 3. sırada yer almakta ve son 5 maçından 5 galibiyet çıkararak şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. Son 10 maçta 22 puan toplamayı başardı.
Corendon Alanyaspor kadrosunda Paolo Fernandes (Sakat - Arka Adalesinden Sakat) ve Fatih Aksoy (Sakat) yer almıyor.
Trabzonspor kadrosunda Franculino (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Benjamin Bouchouari (Yok - Statü Gereği), Batista Mendy (Yok - Statü Gereği), Arseniy Batagov (Sakat - Adale Problemi), Ruslan Malinovskyi (Sakat - Diz Sakatlığı), Okay Yokuşlu (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı) ve Aral Şimşir (Sakat - Uyluk Sakatlığı) yer almıyor.
Corendon Alanyaspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Ruan, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Florent Hadergjonaj. Trabzonspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 8 golle Mohamed Salah, en çok asist yapan oyuncu 6 asistle Ernest Muci.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Corendon Alanyaspor 1, Trabzonspor 2 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Corendon Alanyaspor 6, Trabzonspor 9 gol attı.
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