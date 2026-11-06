Corendon Alanyaspor - Trabzonspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Corendon Alanyaspor Pazar 18:30 Trabzonspor

Corendon Alanyaspor ve Trabzonspor, 8 Kasım 2026 saat 18:30'da Alanya Oba Stadyumu'nda Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Corendon Alanyaspor, trendin zıttında son zamanlarda sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Trabzonspor ise 5 maçlık galibiyet serisiyle geliyor.

Lig Durumu Corendon Alanyaspor 12. Trendyol Süper Lig O 10 G 3 B 3 M 4 P 12 9 Attığı Gol 16 Yediği Gol -7 Averaj Trabzonspor 3. Trendyol Süper Lig O 10 G 7 B 1 M 2 P 22 24 Attığı Gol 8 Yediği Gol +16 Averaj Gol Durumu (Toplam) Corendon Alanyaspor 9 / 16 Trabzonspor 24 / 8 İç Saha / Deplasman Performansı CA Corendon Alanyaspor İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 1 / 2 / 1 Gol 4 – 4 T Trabzonspor Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 2 / 1 / 2 Gol 9 – 7

Corendon Alanyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 12 puanla 12. sırada.

Trabzonspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 15 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 22 puanla 3. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Corendon Alanyaspor M M M B G tüm kulvarlar Gençlerbirliği 5-0 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig M

Corendon Alanyaspor 4-1 12 Bingölspor Ziraat Türkiye Kupası G

Corendon Alanyaspor 1-2 Kocaelispor Trendyol Süper Lig M

Fenerbahçe 3-0 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig M

Corendon Alanyaspor 0-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig B Trabzonspor G G G G G tüm kulvarlar Trabzonspor 0-1 Freiburg UEFA Konferans Ligi M

Trabzonspor 2-0 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig G

Çaykur Rizespor 3-4 Trabzonspor Trendyol Süper Lig G

Trabzonspor 2-0 Hearts UEFA Konferans Ligi G

Trabzonspor 2-0 Beşiktaş Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Corendon Alanyaspor, son 5 maçında 3 mağlubiyet alarak, ligdeki 12. sıraya gerilemiş durumda. Rakiplerine 11 gol atarken, kalesinde ise 3 galibiyetle birlikte 15 gol gördü. Trabzonspor ise ligde 3. sırada yer almakta ve son 5 maçından 5 galibiyet çıkararak şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. Son 10 maçta 22 puan toplamayı başardı.

Eksik Oyuncular Corendon Alanyaspor 2 eksik Paolo Fernandes Fatih Aksoy Trabzonspor 7 eksik Franculino Benjamin Bouchouari Batista Mendy Arseniy Batagov Ruslan Malinovskyi Okay Yokuşlu Aral Şimşir

Corendon Alanyaspor kadrosunda Paolo Fernandes (Sakat - Arka Adalesinden Sakat) ve Fatih Aksoy (Sakat) yer almıyor.

Trabzonspor kadrosunda Franculino (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Benjamin Bouchouari (Yok - Statü Gereği), Batista Mendy (Yok - Statü Gereği), Arseniy Batagov (Sakat - Adale Problemi), Ruslan Malinovskyi (Sakat - Diz Sakatlığı), Okay Yokuşlu (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı) ve Aral Şimşir (Sakat - Uyluk Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Ruan Corendon Alanyaspor 2 Gol 1 Asist Arda Usluoğlu Corendon Alanyaspor 2 Gol 0 Asist Gaius Makouta Corendon Alanyaspor 2 Gol 0 Asist Florent Hadergjonaj Corendon Alanyaspor 0 Gol 2 Asist Mohamed Salah Trabzonspor 8 Gol 3 Asist Ernest Muci Trabzonspor 3 Gol 6 Asist Franculino Trabzonspor 4 Gol 2 Asist Noah Saviolo Trabzonspor 2 Gol 1 Asist

Corendon Alanyaspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Ruan, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Florent Hadergjonaj. Trabzonspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 8 golle Mohamed Salah, en çok asist yapan oyuncu 6 asistle Ernest Muci.

İkili Rekabet 1 Corendon Alanyaspor 2 Beraberlik 2 Trabzonspor Corendon Alanyaspor 1-1 Trabzonspor Trendyol Süper Lig

Trabzonspor 0-1 Corendon Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası

Trabzonspor 1-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig

Trabzonspor 4-3 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig

Trabzonspor 3-0 Corendon Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Corendon Alanyaspor 1, Trabzonspor 2 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Corendon Alanyaspor 6, Trabzonspor 9 gol attı.