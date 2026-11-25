Trendyol Süper Lig Corendon Alanyaspor Cuma 20:00 Tümosan Konyaspor

Corendon Alanyaspor ile Tümosan Konyaspor, 27 Kasım 2026 saat 20:00'de Alanya Oba Stadyumu'nda Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Corendon Alanyaspor, Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak. Her iki takım da son dönemde galibiyet almakta zorlanıyor.

Lig Durumu Corendon Alanyaspor 14. Trendyol Süper Lig O 12 G 3 B 3 M 6 P 12 10 Attığı Gol 20 Yediği Gol -10 Averaj Tümosan Konyaspor 15. Trendyol Süper Lig O 12 G 2 B 2 M 8 P 8 8 Attığı Gol 18 Yediği Gol -10 Averaj Gol Durumu (Toplam) Corendon Alanyaspor 10 / 20 Tümosan Konyaspor 8 / 18 İç Saha / Deplasman Performansı CA Corendon Alanyaspor İç saha Oynanan Maç 5 G / B / M 1 / 2 / 2 Gol 4 – 6 TK Tümosan Konyaspor Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 0 / 1 / 4 Gol 2 – 7

Corendon Alanyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 14 gol yedi. Ligde 12 puanla 14. sırada.

Tümosan Konyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 10 gol yedi. Ligde 8 puanla 15. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Corendon Alanyaspor M M M M M tüm kulvarlar Kasımpaşa 2-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig M

Corendon Alanyaspor 0-2 Trabzonspor Trendyol Süper Lig M

Gençlerbirliği 5-0 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig M

Corendon Alanyaspor 4-1 12 Bingölspor Ziraat Türkiye Kupası G

Corendon Alanyaspor 1-2 Kocaelispor Trendyol Süper Lig M Tümosan Konyaspor M M M G M tüm kulvarlar Tümosan Konyaspor 2-4 Beşiktaş Trendyol Süper Lig M

Samsunspor 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig M

Tümosan Konyaspor 0-4 Galatasaray Trendyol Süper Lig M

Tümosan Konyaspor 2-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig G

Amed Sportif Faaliyetler 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Corendon Alanyaspor, son 5 maçında galip gelemedi ve 5 mağlubiyet aldı. Tümosan Konyaspor ise son 3 maçında mağlup oldu, ancak 12 maçta 8 puan toplayarak 15. sırada yer alıyor.

Eksik Oyuncular Corendon Alanyaspor ✓ Bilinen eksik yok Tümosan Konyaspor 2 eksik Adil Demirbağ Chidozie Awaziem

Tümosan Konyaspor kadrosunda Adil Demirbağ (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) ve Chidozie Awaziem (Sakat - Antrenman Eksikliği) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Ruan Corendon Alanyaspor 2 Gol 1 Asist Florent Hadergjonaj Corendon Alanyaspor 1 Gol 2 Asist Arda Usluoğlu Corendon Alanyaspor 2 Gol 0 Asist Gaius Makouta Corendon Alanyaspor 2 Gol 0 Asist Deniz Türüç Tümosan Konyaspor 1 Gol 3 Asist Chidozie Awaziem Tümosan Konyaspor 2 Gol 0 Asist Yhoan Andzouana Tümosan Konyaspor 0 Gol 1 Asist Ebrima Colley Tümosan Konyaspor 1 Gol 0 Asist

Corendon Alanyaspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Ruan, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Florent Hadergjonaj. Tümosan Konyaspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Chidozie Awaziem, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Deniz Türüç.

İkili Rekabet 5 Corendon Alanyaspor 0 Beraberlik 0 Tümosan Konyaspor Corendon Alanyaspor 2-1 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig

Tümosan Konyaspor 1-2 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig

Tümosan Konyaspor 1-2 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig

Corendon Alanyaspor 2-1 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig

Tümosan Konyaspor 0-2 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Corendon Alanyaspor 5 galibiyet aldı. Bu maçlarda Corendon Alanyaspor 10, Tümosan Konyaspor 4 gol attı.