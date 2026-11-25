Corendon Alanyaspor ile Tümosan Konyaspor, 27 Kasım 2026 saat 20:00'de Alanya Oba Stadyumu'nda Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Corendon Alanyaspor, Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak. Her iki takım da son dönemde galibiyet almakta zorlanıyor.
Corendon Alanyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 14 gol yedi. Ligde 12 puanla 14. sırada.
Tümosan Konyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 10 gol yedi. Ligde 8 puanla 15. sırada.
Corendon Alanyaspor, son 5 maçında galip gelemedi ve 5 mağlubiyet aldı. Tümosan Konyaspor ise son 3 maçında mağlup oldu, ancak 12 maçta 8 puan toplayarak 15. sırada yer alıyor.
Tümosan Konyaspor kadrosunda Adil Demirbağ (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) ve Chidozie Awaziem (Sakat - Antrenman Eksikliği) yer almıyor.
Corendon Alanyaspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Ruan, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Florent Hadergjonaj. Tümosan Konyaspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Chidozie Awaziem, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Deniz Türüç.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Corendon Alanyaspor 5 galibiyet aldı. Bu maçlarda Corendon Alanyaspor 10, Tümosan Konyaspor 4 gol attı.
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