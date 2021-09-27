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Corendon Cheese Yelken Takımı 20. Bosphorus Cup'ta IRC2 Sınıfı birinciliği elde etti

27.09.2021 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corendon Airlines İnsan Kaynakları Direktörü ve Corendon Cheese yelken yarışçısı Berna Oskay: - "Spor, markamızın DNA'sında bulunan bir olgu ve çalışanlarımızı hayatlarında spora yer açmaları konusunda her zaman teşvik ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Hayata geçirdiği sponsorluk anlaşmalarıyla farklı branşlardan spor kulüplerinin başarı yürüyüşüne eşlik eden Corendon Airlines, çalışanlarının yer aldığı yelken takımı Corendon Cheese ile 20. Bosphorus Cup'ta IRC2 Sınıfı birinciliği elde etti.

Corendon Airlines'tan yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında düzenlenen Bosphorus Cup'ta da IRC2 Sınıfı birinciliğini elde eden Corendon Cheese Yelken Takımı, 23-26 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 20. Bosphorus Cup’ta da IRC2 Sınıfı'nda ipi göğüsleyen ilk takım oldu. Corendon Cheese ayrıca IRC2 Sınıfı'nda yarışmasına rağmen IRC0 ve IRC1 sınıflarından takımları geçerek genel klasman 5'incisi oldu.

Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nda düzenlenen şamandıra ve boğaz geçiş yarışlarının başından sonuna kadar başarılı bir performans gösteren Corendon Cheese, yarışın son gününde de istikrarlı performansını sürdürerek IRC2 Sınıfı'nın bir numaralı takımı oldu.

Corendon Cheese’in 20. Bosphorus Cup kadrosu ise "Güney Kaptan (dümenci), Volkan Süslü, Berna Oskay, Burcu İnal, Burcu Özçil, Peyven Ruşen Erkan, Kemal Topçu, Sefa Şahin ve Serhan Erdoğmuş." şeklindeydi.

Açıklamada, yarıştan sonra yaptığı değerlendirmeye yer verilen Corendon Airlines İnsan Kaynakları Direktörü ve Corendon Cheese yelken yarışçısı Berna Oskay, şunları kaydetti:

"Corendon Airlines ailesi olarak bir kez daha böyle büyük bir başarı kazandığımız için çok mutluyuz. Spor, markamızın DNA'sında bulunan bir olgu ve çalışanlarımızı hayatlarında spora yer açmaları konusunda her zaman teşvik ediyoruz. Çalışanlarımızın yer aldığı yelken, bisiklet ve koşu takımlarımızla onların hayatlarına değer kattığımıza inanıyor ve bundan çok mutlu oluyoruz. Elde ettiğimiz bu büyük başarıda emeği geçen ve bizi destekleyen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz."

Corendon Cheese Yelken Takımı, 2021 yılı içerisinde katıldığı yarışlarda şu başarıları da elde etti:

"BAU Bosphorus Cup: IRC2 Sınıfı birinciliği ve genel klasman 4'üncülüğü; ARKAS Aegean Link Regatta: IRC2 Sınıfı 1'inciliği ve genel klasman 2'inciliği; Klaus Ottes Kupası: IRC2 Sınıfı 2'inciliği; Erol Metin Erdoğan Kupası: IRC2 Sınıfı 1'inciliği."

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