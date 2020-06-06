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Corinthians Vagner Love'ı duyurdu

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 06.06.2020 15:41 | Son Güncelleme

Corinthians'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, deneyimli golcüleri Vagner Love ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Corinthians Vagner Love'ı duyurdu

Brezilya ekiplerinden Corinthians, golcü futbolcusu Vagner Love'ın sözleşmesini feshetti. Açıklamada, 2019 yılının ocak ayında takıma katılan Love'ın sezon sonu bitecek sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

35 yaşındaki futbolcunun başka bir takımdan gelen transfer teklifini kabul ettiği için anlaşarak yolların ayrıldığı ifade edildi.
Kariyerinde Türkiye'de Beşiktaş ve Alanyaspor formaları giyen Vagner Love ayrıca Palmeiras, CSKA Moskova, Flamengo, Shandong Luneng Taishan ve Monaco'da da oynadı.

Deneyimli golcü, Corinthians ile bugüne kadar çıktığı 121 maçta 29 kez gol sevinci yaşadı.

(İHA)

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