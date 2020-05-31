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Çorlu Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 31.05.2020 17:43 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında çalışmalarını titizlikle yürüten Çorlu Belediyesi, bir yandan normalleşme takvimi uyarınca adımlar atarken, diğer yandan ilçe genelindeki dezenfekte işlemlerine devam ediyor.Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında Çorlu’nun hemen her mahallesinde, hatta cadde ve sokaklarında temizlik ve dezenfekte çalışması yürüten Çorlu Belediyesi ekipleri, bir yandan normalleşme konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında çalışmalarını titizlikle yürüten Çorlu Belediyesi, bir yandan normalleşme takvimi uyarınca adımlar atarken, diğer yandan ilçe genelindeki dezenfekte işlemlerine devam ediyor.
Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında Çorlu’nun hemen her mahallesinde, hatta cadde ve sokaklarında temizlik ve dezenfekte çalışması yürüten Çorlu Belediyesi ekipleri, bir yandan normalleşme konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet, Çobançeşme, Havuzlar, Hıdırağa ve Rumeli mahallelerinde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirerek, yeni dönem öncesinde halkın sağlığı için çalışmalarını sürdürdü.

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