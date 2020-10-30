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Çorlu Belediyesinde 29 personel karantinaya alındı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 30.10.2020 20:02 | Son Güncelleme

Çorlu Belediyesinde 29 personel karantinaya alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde belediyede görevli 29 personel, evlerinde karantinaya alındı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, belediyenin çeşitli müdürlüklerinde çalışan 8 personelin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, bu kişiler ile temaslı oldukları 21 personelin evlerinde karantinaya alındığını bildirdi.

Sarıkurt, koronavirüsle topyekün mücadele edilebileceğini ifade ederek, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

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