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Çorlu Müftülüğünden evlilik semineri

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 05.02.2020 13:55 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan Huzurlu Aile, Güçlü Toplum, Güvenli Gelecek Projesi kapsamında düzenlenen "Evliliğe İlk Adım" seminerlerinin ilki Çorlu Merkez Otogar Camii’nin alt katında bulunan gençlik merkezinde gerçekleştirildi.Çorlu’da düzenlenen "Evliliğe İlk Adım" seminerinde konuşmacı olarak Çorlu Müftülüğü Vaizi Murat Liv yer aldı.

Çorlu Müftülüğünden evlilik semineri

Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan Huzurlu Aile, Güçlü Toplum, Güvenli Gelecek Projesi kapsamında düzenlenen "Evliliğe İlk Adım" seminerlerinin ilki Çorlu Merkez Otogar Camii’nin alt katında bulunan gençlik merkezinde gerçekleştirildi.
Çorlu’da düzenlenen "Evliliğe İlk Adım" seminerinde konuşmacı olarak Çorlu Müftülüğü Vaizi Murat Liv yer aldı. Seminere evli ve nişanlı çiftler katıldı. Nikah ve sorumluluklar konusuna değinilen seminerlerin her pazar günü saat 14.00’de Çorlu (Merkez) Otogar Camii alt katında bulunan gençlik merkezinde gerçekleştirileceği ve dileyenlerin katılabilecekleri belirtildi.

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