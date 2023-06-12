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Çorlu’da hafızlık icazet töreni düzenlendi

12.06.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi çerçevesinde Çorlu İlçe Müftülüğü ve Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hafızlık eğitimi alan öğrenciler için icazet töreni düzenlendi.

Çorlu’da hafızlık icazet töreni düzenlendi

Çorlu Hazreti Ebubekir Camii’nde düzenlenen merasime, Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafız Osman Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İl Müftü Yardımcısı Yusuf Bektaş, Çorlu Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Eyüp Sultan Cami Baş Müezzin Kayyımı Kurra Hafız Hasan Tok, İstanbul Mecidiyeköy Merkez Cami Baş İmam Hatibi Kurra Hafız Ali Derman, hafızlar, aileleri ve vatandaşlar katıldı.
İcazet Merasiminde konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “41 evladımızı Kuran-ı Kerim’i hıfzettikleri için tebrik ediyorum. Onlara bu kutlu yolda hem rehberlik eden, önderlik eden hem de onların bu vazifelerini bir an önce bitirebilmelerini, en güzel şekilde bitirebilmelerini temin eden çok kıymetli hocalarımızı tebrik ediyorum. Evlatlarını Kuran-ı Kerim’i hıfzetmek için gönderen anne-babaları tebrik ediyorum” dedi.

Ardından icazet almaya hak kazanan hafızlara Hafızlık Belgesi ve ödülleri, Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

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