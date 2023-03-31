YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Çorlu’da trafik kazası: 2 yaralı

Çorlu’da trafik kazası: 2 yaralı

31.03.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Çorlu’da iki motosikletin karıştığı trafik kazasında sürücüler yaralandı.

Çorlu’da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, Havuzlar Mahallesi Vatan Caddesi ile Hürriyet Caddesi (Türkgücü yolu) ayrımında meydana geldi. Türkgücü istikametine seyreden Bayram Cengiz’in kullandığı 34 AV 307 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden Mehmet Karakaş’ın kullandığı 59 AFK 060 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü Bayram Cengiz ile Mehmet Karakaş yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandıTekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı
Bursa'da trafik kavgasında cinayet işleyen polise 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasıBursa'da trafik kavgasında cinayet işleyen polise 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası
Kırıkkale'de park halindeki dolmuş ve traktör yandıKırıkkale'de park halindeki dolmuş ve traktör yandı
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 31 Mart Cuma

İmsak
05:22
Sabah
06:49
Öğle
13:19
İkindi
16:52
Akşam
19:40
Yatsı
21:01

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler31 Mart Cuma

Hakan eczanesi
Suleymanpasa
Gökçe eczanesi
Suleymanpasa
Alkan eczanesi
Corlu
Pinar eczanesi
Malkara
Saray eczanesi
Saray
Şifa eczanesi
Marmaraereglisi
Sağlik eczanesi
Sarkoy
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.