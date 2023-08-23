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Çorlu’da trafik kazası: 4 yaralı

23.08.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Çorlu’da 4 yol ayrımında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal 2. Sokak ile Mustafa Kemal 4. Sokak üzerinde meydana geldi. Mustafa Kemal 2. Sokak’ta seyreden H.A. idaresindeki 22 AK 221 plakalı otomobil ile Mustafa Kemal 4. Sokak’ta seyreden H.Ü. yönetimindeki 59 ZY 790 plakalı otomobil yol ayrımında çarpıştı.

Kaza sonrası sürücü H.Ü. ve araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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