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Çorlu’da Zafer Bayramı törenle kutlandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 30.08.2020 15:42 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü, Çorlu’da düzenlenen törenle kutlandı.
Atatürk Meydanı’nda yer alan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Çorlu Kaymakamlığı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı ile Çorlu Belediye Başkanlığına ait çelenkler sırasıyla anıta sunuldu. Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle katılımın asgari düzeyde tutulduğu programda, çelenk sunma törenine kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerden birer temsilci katıldı. Maske kullanımı ve mesafe kuralına riayet edilen tören, çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi.
Anma programı daha sonra Çorlu Şehitliği’nde devam etti. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile diğer protokol üyeleri şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak dualar okudu.

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