YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Çoruh EDAŞ "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı

Çoruh EDAŞ "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı

16.12.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çoruh EDAŞ "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı

Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ (Çoruh EDAŞ) atıkların işletilmesine ilişkin eğitimleri tamamlayarak sorumluluk bölgesindeki tüm illerde "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çoruh EDAŞ, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon'da yaklaşık 1,5 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çoruh EDAŞ Şirket Müdürü Mehmet Aydın, sürdürülebilirliği esas alarak 2020-2021 yıllarında 1 milyon 505 bin 131 kilogram hurda metal ve 168 bin 298 kilogram hurda plastiği geri dönüşüme kazandırarak 1 milyon 938 bin kilovatsaat enerji tasarrufu sağladıklarını kaydetti.

Toplam 1 milyon 850 bin kilogram ağaç direğini geri dönüşüm kapsamında değerlendirdiklerini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Bu değerlendirme kapsamında 5 milyon 577 kilovatsaat enerji tasarrufu yaptık. Sürdürülebilirlik esasıyla insanı ve çevreyi odağına alan yaklaşımımızı Sıfır Atık Belgesi ile tescilledik. Çevre yönetim ekibimiz koordinesinde çalışanlarımızın atık yönetimi konusundaki farkındalığı uygulamalarımızı daima ileri taşıyor. Sürdürülebilirlik her zaman öncelikli planlarımız arasında yer alacak. Bu kapsamda çevresel hedeflerimizi yerine getirmek için sürecin takipçisi olacağız."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron varyantında en büyük riski açıkladılar! Üç doz aşının koruma oranı...Omicron varyantında en büyük riski açıkladılar! Üç doz aşının koruma oranı...
PARTNER "Direniyorum" "Direniyorum"
Beypazarı'nda kopan kaya parçaları bazı evlerde hasara yol açtıBeypazarı'nda kopan kaya parçaları bazı evlerde hasara yol açtı

Ankara Namaz Vakitleri 16 Aralık Perşembe

İmsak
06:26
Sabah
07:57
Öğle
12:49
İkindi
15:11
Akşam
17:32
Yatsı
18:57

Ankara Nöbetçi Eczaneler16 Aralık Perşembe

Arda Erman Eczanesi
Cankaya
Çankaya Eczanesi
Cankaya
Dilekcan Eczanesi
Cankaya
Galleria Eczanesi
Cankaya
Kıvılcım Eczanesi
Cankaya
Lal Eczanesi
Cankaya
Mert Yaşam Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bilecik'te yurtta rahatsızlanan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede öldü

Bilecik'te yurtta rahatsızlanan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

GZT Giresunspor-Altay maçı bilet fiyatlarında indirime gidildi

GZT Giresunspor-Altay maçı bilet fiyatlarında indirime gidildi

Antalya’da "dur" ihtarına uymayan ve aracından uyuşturucu çıkan sürücü tutuklandı

Antalya’da "dur" ihtarına uymayan ve aracından uyuşturucu çıkan sürücü tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.