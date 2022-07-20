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Çorum 37. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali başladı

20.07.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum 37. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali başladı

ÇORUM (AA) - Çorum 37. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kortej yürüyüşüyle başladı.

Vali Mustafa Çiftçi, Hürriyet Meydanı'ndaki kortej yürüyüşü öncesi yaptığı konuşmada, festivalin ismini, 4 bin yıl önce kurulan ve başkenti Hattuşa'nın Çorum sınırları içinde yer alan Hitit medeniyetinden aldığını söyledi.

Anadolu'nun coğrafi konumu, doğal şartları ve jeopolitik yapısı nedeniyle insanlığın var oluşundan bu yana kesintisiz iskan gördüğünü belirten Çiftçi, Çorum'un da Anadolu'daki uygarlıklara ev sahipliği yapan en önemli yerleşim yerlerinden biri olduğunu vurguladı.

Çiftçi, "Geçmişi milattan önce 2 binli yıllara uzanan ve dünya tarihinde önemli bir yeri olan Hitit medeniyetinin başkenti ve UNESCO tarafından dünya kültür mirası ilan edilen Hattuşa, dünya barışının sembol mekanlarından birisidir. Hititlilerle Mısırlılar arasında imzalanan ve tarihte bilinen ilk yazılı barış antlaşması olan Kadeş Barış Anlaşması'nın tableti bu kadim topraklarda bulunmuştur. İnsanlığa barış, kardeşlik ve eşitlik mesajı veren, yaklaşık 4 bin yıllık geçmişin adını taşıyan bu şöleni, kökü mazide, gözü atide şehir Çorum'da gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Çiftçi, festivallerin yerel ekonominin, kültürel yapının ve toplumsal birlikteliğin güçlenmesine katkı sağladığını belirterek, vatandaşları Hitit Fuar ve Festivali kapsamında düzenlenecek etkinliklere davet etti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise bu yıl 37'ncisi yapılan festivalin 1986 yılında başladığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki yıl ara verildiğini bildirdi.

Hitit Fuar ve Festivali'nin çocukluk anıları arasında yer aldığını ve belediye başkanı olarak kentte yeniden festival düzenlemenin heyecanını yaşadığını anlatan Aşgın, "Salgın tedbirleri kalkınca aklımıza ilk Hitit Fuar ve Festivali geldi. Bu kardeşlik ortamı tekrar yaşansın dedik ve şu anda 37'ncisini yapıyoruz." diye konuştu.

Festival kapsamında birçok etkinlik düzenleyeceklerini aktaran Aşgın, şunları kaydetti:

"Bu festival, 7'den 70'e, en küçüğümüzden en büyüğümüze, kadınımızdan erkeğimize, 15 mahallemizin tamamına çok iyi geliyor, yüzlerde tebessüm, mutluluk oluyor. Bu sadece fuar ve festival değil. Lunaparkı geçtiğimiz günlerde başlatmıştık. Bir de sanat buluşması etkinliğimiz var. Türkiye'nin güzel resimlerini yapan ressamları Çorum'da ağırlıyoruz. Çorum'un güzelliklerini sadece resmetmekle kalmayacaklar, çocuklarımıza, gençlerimize örnek olmak için tuvali ortaya koyacaklar, şehrimizin muhtelif yerlerinde en güzel resimleri yapacaklar. Ayrıca çeşitli konserler düzenleyeceğiz."

Konuşmaların ardından festivale katılan ekipler tören alanından geçiş yaptı. Mehter ve halkoyunları gösterilerinin sunulduğu kortej geçişinde vatandaşlar da Türk bayraklarıyla çalan müziğe eşlik etti.

Törene AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de katıldı.

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