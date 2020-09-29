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Çorum Belediyesinden Azerbaycan'a bayraklı destek

ÇORUM HABERLERİ  | 29.09.2020 17:31 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın: - "Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ, Türk'ündür, öyle de kalacaktır. Adalet er ya da geç yerini bulacak ve bu topraklar kardeş ülke Azerbaycan'a tekrar katılacaktır"

ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesi, Azerbaycan'a destek vermek amacıyla dijital led ekranlara Azerbaycan ve Türkiye bayrağı yansıtmaya başladı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan'ın saldırılarına karşı Azerbaycan'ın yanında olduğunu bildirdi.

Saldırıları kınadığını belirten Aşgın, "Biz tek millet, iki devletiz. Sonuna kadar kardeş Azerbaycan'ın yanındayız." ifadesini kullandı.

Türk milletinin her zaman Azerbaycan'ın yanında yer alacağına inandığının altını çizen Aşgın, şunları kaydetti:

"Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ Türk'ündür, öyle de kalacaktır. Adalet er ya da geç yerini bulacak ve bu topraklar kardeş ülke Azerbaycan'a tekrar katılacaktır. Bu hain saldırıda şehit olan sivil kardeşlerimiz, çocuklarımız ve askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

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