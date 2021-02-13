YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum Belediyesi’nden emeklilerine vefa gecesi

Çorum Belediyesi’nden emeklilerine vefa gecesi

13.02.2021 17:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediye Başkanı Dr.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 2019-2020 yılları içerisinde emekli olan belediye personeliyle bir araya geldi.
Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi Spor salonunda düzenlenen gecede bir konuşma yapan Başkan Aşgın, “Gayretinizi, samimiyetinizi, bu şehre olan aşkınızı vefanızı bizzat gören bir kardeşinizim. Belediyeci olmak, herhangi bir kurumda çalışmak gibi değil. Belediyenin tüm birimlerinde nefer olmak, işçi olmak, müdür olmak, şef olmak, memur olmak herkese nasip olacak bir iş değil. 2019 ve 2020 yılı içerisinde 66 mesai arkadaşımız emekli oldu. Bu zamana kadar çalıştığınız tüm Belediye Başkanlarımız adına, temsil makamı olarak sizlerden helallik istiyorum. Bundan sonraki süreçte de herhangi bir yerde belediyemiz ile alakalı birisi bir şey söylediğinde bizim gören gözümüz işiten kulağımız olun. Bizlere o talepleri iletin. Rabbim ömrünüzü bereketlendirsin. İnşallah sevdiklerinizle, ailenizle sağlıkla sıhhatle huzurlu bir şekilde inşallah uzun ömürler sizlere nasip etsin" diye konuştu.
Emekli olan 66 personel adına bir teşekkür konuşması yapan Hak-İş Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, düzenlenen program nedeniyle Başkan Aşgın’a teşekkür etti.
Köroğlu, “Belediye Başkanımız, gerçekten aşkla çalışıyor. 7/24 gece gündüz demeden çalışıyor. Böylesine bir programla bizleri onurlandırdığı için Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a emekliye ayrılan tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Program sonunda emekli olan 66 personele tek tek teşekkür eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu zamana kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı plaket takdim etti. Başkan Aşgın, daha sonra emekli personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polis baskın düzenledi! Böyle yakalandılarPolis baskın düzenledi! Böyle yakalandılar
Bu yumurtayı 40 yıldır saklıyorBu yumurtayı 40 yıldır saklıyor
1/

Çorum Namaz Vakitleri 13 Şubat Cumartesi

İmsak
06:05
Sabah
07:30
Öğle
12:59
İkindi
15:51
Akşam
18:19
Yatsı
19:39

Çorum Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Cumartesi

Bulut Eczanesi
Merkez
Enginin Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Yüksel Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Deva Ecz. Eczanesi
Osmancik
Sungurbey Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yatağan’ın önceki dönem Başkanı Hasan Haşmet Işık hayatını kaybetti

Yatağan’ın önceki dönem Başkanı Hasan Haşmet Işık hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kırklareli'nde adliye çıkışı kavga: 11 yaralı

Kırklareli'nde adliye çıkışı kavga: 11 yaralı

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kontrolsüz kavşağa sinyalizasyon sistemi

Kontrolsüz kavşağa sinyalizasyon sistemi

Diğer Haberler

Kaymakam Akpay, kan bağışında bulundu

Kaymakam Akpay, kan bağışında bulundu

Ortaköy Belediyesi, Danişment köyüne oyun grubu hediye etti

Ortaköy Belediyesi, Danişment köyüne oyun grubu hediye etti

Çöp konteynerinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Çöp konteynerinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Çorum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Çorum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Üniversite öğrencileri pandemi döneminde büyükleri unutmadı

Üniversite öğrencileri pandemi döneminde büyükleri unutmadı

Çorum’da korona virüs denetimleri sürüyor

Çorum’da korona virüs denetimleri sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.