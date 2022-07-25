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Çorum Emniyet Müdürlüğü 27 öğrenciyi geziye gönderdi

25.07.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum Emniyet Müdürlüğü 27 öğrenciyi geziye gönderdi

ÇORUM (AA) - Çorum Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Tarihe Yolculuk Projesi" kapsamında 27 öğrenci, Çanakkale ve Bursa'nın tarihi ve kültürel değerlerini incelemek üzere geziye katıldı.

Kentte farklı okullarda eğitim gören 27 öğrenci, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser tarafından İl Emniyet Müdürlüğü önünden uğurlandı.

Gülser, AA muhabirine, öğrencilerin tarih bilincini artırmak amacıyla başlatılan projenin Emniyet Genel Müdürlüğünce desteklendiğini söyledi.

Öğrencilerin geziye Bursa'dan başlayacağını belirten Gülser, "Ardından Şehitlik ve Asos'u gezecekler. Rehber eşliğinde Şehitlik'i gezip, buradaki savaş alanını görecek öğrenciler, tarih bilinci edinecekler. Gençlerimizi bunlarla yetiştirmeyi amaçlayan bir proje." dedi.

İl Emniyet Müdürlüğünden 3 personelin de öğrencilere refakat edeceğini dile getiren Gülser, "İnşallah öğrenciler 3 günlük geziyi sağlıkla, mutlulukla tamamlayıp, tarihi seven, tarihine bağlı öğrenciler olarak dönerler." diye konuştu.

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