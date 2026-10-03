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Çorum FK, Antalya kampını tamamladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya’da sürdürdüğü kamp çalışmalarını tamamladı.

Çorum FK, Antalya kampını tamamladı

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen kampın son antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.

ANTALYA KAMPI NOKTALANDI!

Çorum FK, Antalya kampını tamamladı 1

Programın devamında pas çalışması yapan futbolcular, daha sonra çeviklik ve çabukluk çalışmaları yaptı. Antrenmanın sonraki bölümünde dar alan oyunu oynandı. Kırmızı-siyahlılar, saha programını koşu çalışmasıyla tamamlayarak Antalya kampını noktaladı.

Çorum FK, Antalya kampını tamamladı 2

Çorum FK, ligin 7. haftasındaki Gaziantep FK müsabakasının hazırlıklarına Çorum’da gerçekleştireceği antrenmanlarla devam edecek.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çorum Burak Yılmaz
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