Çorum FK, Antalya kampını tamamladı

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen kampın son antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.

ANTALYA KAMPI NOKTALANDI!

Programın devamında pas çalışması yapan futbolcular, daha sonra çeviklik ve çabukluk çalışmaları yaptı. Antrenmanın sonraki bölümünde dar alan oyunu oynandı. Kırmızı-siyahlılar, saha programını koşu çalışmasıyla tamamlayarak Antalya kampını noktaladı.

Çorum FK, ligin 7. haftasındaki Gaziantep FK müsabakasının hazırlıklarına Çorum’da gerçekleştireceği antrenmanlarla devam edecek.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır