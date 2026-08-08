Çorum FK, Venezuelalı golcü Jesus Ramirez’i renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Çorum FK, Portekiz temsilcisi CD Nacional’da forma giyen 26 yaşındaki golcüyü transfer ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Jesus Ramirez ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Venezuelalı santrfor Jesus Ramirez, ülkesinin Estudiantes de Merida kulübünün altyapısında yetişmiştir.

Kariyerinde Estudiantes de Merida, Veracruz, Coquimbo Unido, Audax Italiano, Atlatico Morelia, Martimo, Vitria SC ve CD Nacional formaları giyen Ramirez, Venezuela A Milli Takımı’nda da görev almıştır. Güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve golcü kimliğiyle dikkat çeken Ramirez, kariyerini artık kırmızı-siyahlı formamız altında sürdürecektir. Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Jesus Ramirez. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz" denildi.