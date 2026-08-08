Kayserispor'da transfer ateşi yandı! Tahta açıldı, tam 15 imza birden...

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Metro Holding Kayserispor, uzun süredir gündemi meşgul eden transfer yasağını çözüme kavuşturdu. Hukuki ve finansal engelleri aşarak transfer tahtasını açan sarı-kırmızılı kulüp, kadrosunu baştan aşağı yenileyecek hamlelere imza attı.

BİR GÜNDE 15 YENİ TRANSFER

Transfer engelinin kalkmasıyla birlikte harekete geçen Kayserispor yönetimi, daha önce prensipte anlaştığı ve görüşmelerini sürdürdüğü 15 futbolcuyla aynı gün içerisinde resmi sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı ekibin kadrosuna kattığı isimler şu şekilde sıralandı:

Benhur Keser

Cenk Şen

Denis Razvan Radu

Jemal Tabidze

Mert Göckan

Gökhan Değirmenci

Taulant Seferi

Sinan Kurt

Mamadi Camara

Mehmet Murat Uçar

Florent Hasani

Marco Dulca

Fethi Özer

Daniel Moreno

Malik Hayvali