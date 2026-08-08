Kayserispor'da transfer ateşi yandı! Tahta açıldı, tam 15 imza birden...

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Metro Holding Kayserispor, uzun süredir gündemi meşgul eden transfer yasağını çözüme kavuşturdu. Hukuki ve finansal engelleri aşarak transfer tahtasını açan sarı-kırmızılı kulüp, kadrosunu baştan aşağı yenileyecek hamlelere imza attı.
Transfer engelinin kalkmasıyla birlikte harekete geçen Kayserispor yönetimi, daha önce prensipte anlaştığı ve görüşmelerini sürdürdüğü 15 futbolcuyla aynı gün içerisinde resmi sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı ekibin kadrosuna kattığı isimler şu şekilde sıralandı:
Benhur Keser
Cenk Şen
Denis Razvan Radu
Jemal Tabidze
Mert Göckan
Gökhan Değirmenci
Taulant Seferi
Sinan Kurt
Mamadi Camara
Mehmet Murat Uçar
Florent Hasani
Marco Dulca
Fethi Özer
Daniel Moreno
Malik Hayvali
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