Lig kötü haberle başladı! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Lig'in açılış haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve konuk ekip Manisa FK'nın 2-1'lik galibiyetiyle tamamlanan mücadelede üzücü bir sakatlık olayı meydana geldi. Boluspor forması giyen Erdem Can Polat, oyuna dahil olduktan hemen sonra yaşadığı sakatlıkla sahayı terk etmek zorunda kaldı.

OYUNA GİRDİKTEN 1 DAKİKA SONRA YERDE KALDI

Müsabakanın 58. dakikasında oyuna dahil olan 24 yaşındaki futbolcu, sahada yalnızca bir dakika kalabildi. Karşılaşmanın 59. dakikasında topla buluşan Erdem Can, Manisa FK oyuncusu Kadir Kaan Yurdakul ile girdiği ikili mücadele sırasında dengesini kaybetti. Ayağı burkulan genç oyuncu acı içinde yerde kaldı.

FİBULA KEMİĞİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ

Saha içinde acı çeken Erdem Can Polat için sağlık ekipleri derhal müdahalede bulundu. İlk tedavisi saha kenarındaki ambulansta yapılan tecrübeli futbolcu, vakit kaybetmeden hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan detaylı kontroller sonucunda Erdem Can Polat'ın fibula kemiğinde kırık tespit edildi.