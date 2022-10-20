YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum Kırkdilim T1 Tüneli'nde 15 gün sonra ışık görülecek

Çorum Kırkdilim T1 Tüneli'nde 15 gün sonra ışık görülecek

20.10.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum Kırkdilim T1 Tüneli'nde 15 gün sonra ışık görülecek

ÇORUM (AA) - Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasındaki Çorum'da inşa edilen Kırkdilim Tünelleri'nin sonuncusunda 15 gün sonra ışığın görülmesi planlanıyor.

Karayolları 7. Bölge Müdür Yardımcısı Ertuğrul Dinç, Kırkdilim'de yürütülen çalışmalar hakkında Çorum İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda bilgi verdi.

Kırkdilim mevkisindeki yol ve tünel çalışmalarının Osmancık-Çorum kara yolundaki yaklaşık 9 kilometrelik alanı kapsadığını belirten Dinç, proje kapsamında toplam 4 bin 99 metre uzunluğunda 3 çift tüp tünel yapılacağını anlattı.

Dinç, "1553 metre uzunluğundaki T3 Tüneli'nde kazı desteği ve nihai betonu tamamlandı. 1157 metre uzunluğundaki T2 Tüneli'nde kazı desteği tamamlandı, beton imalatında sona yaklaşıldı. Yaklaşık 15 gün sonra da T1 Tüneli'nde kazı desteğini bitirmeyi, ışık görmeyi hedefliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İktisadi ve İdari Bilimler Açısından Makine ve İmalat Teknolojileri Çalıştayı başladıİktisadi ve İdari Bilimler Açısından Makine ve İmalat Teknolojileri Çalıştayı başladı
Manisa FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladıManisa FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
Şehit polis memuru Hızır Bekir Baybörü son yolculuğuna uğurlandıŞehit polis memuru Hızır Bekir Baybörü son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Çorum tünel

Çorum Namaz Vakitleri 22 Ekim Cumartesi

İmsak
05:27
Sabah
06:51
Öğle
12:30
İkindi
15:28
Akşam
17:58
Yatsı
19:17
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yeni fırsatlar yolunuza çıkmak üzere! Sabredin ve bekleyin

Yeni fırsatlar yolunuza çıkmak üzere! Sabredin ve bekleyin

Mükemmel çorba için şeflerin bilmenizi istemediği sırları

Mükemmel çorba için şeflerin bilmenizi istemediği sırları

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.