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Çorum Kırkdilim'de T2 ve T3 tünellerinde kazı çalışmaları tamamlandı

30.07.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum Kırkdilim'de T2 ve T3 tünellerinde kazı çalışmaları tamamlandı

ÇORUM (AA) - Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasındaki Çorum'da, yaklaşık 675 milyon liralık yatırımla inşa edilen Kırkdilim Tünelleri'nde T2 ve T3 tünellerinde kazı çalışmalarının yüzde 100, T1 tünelinde ise yüzde 80 tamamlandığı bildirildi.

Karayolları 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, Kırkdilim'de yürütülen çalışmalar hakkında Çorum İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda kent yöneticilerine bilgi verdi.

Kırkdilim mevkisindeki yol ve tünel çalışmalarının devam ettiğini belirten Silov, projenin Osmancık-Çorum kara yolundaki 8,6 kilometrelik alanı kapsadığını söyledi.

Proje kapsamında 4 bin 99 metre uzunluğunda 3 çift tüp tünel yapılacağını anlatan Silov, "Bu tünellerden T3 tüneli kazı destek olarak yüzde 100'ü tamamlandı. Beton imalatları da yüzde 90 seviyesine geldi. T2 tünelinde kazı çalışmaları yüzde 100 tamamlandı, beton imalatları yüzde 20 seviyesindedir. T1 tünelinde ise kazı çalışmaları yüzde 80'e ulaşmıştır." dedi.

Silov, T1 tüneli çıkışında heyelan meydana geldiğini aktararak, "Şev desteklemesi yapıldığı halde heyelan oluştu. Şu anda hem genel müdürlüğümüz hem bölge müdürlüğümüz çalışma yapıyor. Daha sonra belki sondaj çalışması yapılacak. Orada hareketi önceden gördüğümüz için tedbir almıştık, çok şükür sıkıntı olmadan orayı çözeceğiz inşallah. Heyelan, tüneldeki çalışmaları etkilemeyecek." diye konuştu.

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