YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum polisinden cinsel içerikli ürün operasyonu

Çorum polisinden cinsel içerikli ürün operasyonu

ÇORUM HABERLERİ  | 24.07.2020 19:58 | Son Güncelleme

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 11 bin 903 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri bir şahsın yasa dışı yollardan Türkiye’ye getirilen ve içeriğinde yasaklanmış etken maddeler bulunan cinsel içerikli hapları ve cinsel içerikli gıda maddelerini Çorum’a getireceği, bu ürünleri irtibatlı olduğu şahıslara satacağı yönünde istihbari bilgileri değerlendirerek şahıs ve aracını takibe aldılar.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 11 bin 903 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri bir şahsın yasa dışı yollardan Türkiye’ye getirilen ve içeriğinde yasaklanmış etken maddeler bulunan cinsel içerikli hapları ve cinsel içerikli gıda maddelerini Çorum’a getireceği, bu ürünleri irtibatlı olduğu şahıslara satacağı yönünde istihbari bilgileri değerlendirerek şahıs ve aracını takibe aldılar. Söz konusu şahsın Çorum’a geldiğinin belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şahıs, araç ve adresinde yapılan adli aramada gümrük kaçağı olarak değerlendiren çeşitli marka ve ebatlarda toplam 11 bin 903 adet cinsel içerikli ilaç, jel, krem, sıvı içecek, gıda maddesi, sprey ve cinsel içerikli mendil ele geçirildi.
Cinsel içerikli ürünlere el koyan polis ekipleri gözaltına alınan şahısla ilgili yasal tahkikat başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpeği kurtarmak isterken canından oldu Köpeği kurtarmak isterken canından oldu
Bu yumurtayı 40 yıldır saklıyorBu yumurtayı 40 yıldır saklıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir polisi 8 silah ele geçirdi

Balıkesir polisi 8 silah ele geçirdi

Gürpınar’da içme suyu kaynağı bulundu

Gürpınar’da içme suyu kaynağı bulundu

Başkan Say’dan Ayasofya mesajı

Başkan Say’dan Ayasofya mesajı

Elazığ’da aranan 2 şüpheli çadırda yakalanıp, tutuklandı

Elazığ’da aranan 2 şüpheli çadırda yakalanıp, tutuklandı

Rektör Karacoşkun’dan 24 Temmuz mesajı

Rektör Karacoşkun’dan 24 Temmuz mesajı

Beyşehir’de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu

Beyşehir’de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu

Çorum Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
03:36
Sabah
05:23
Öğle
12:52
İkindi
16:47
Akşam
20:10
Yatsı
21:50

Çorum Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Akbulut Eczanesi
Merkez
Çeliker Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Funda Ünal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Derman Ecz. Eczanesi
Osmancik
Ünsal Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ruziye Gür, son yolculuğuna uğurlandı

Ruziye Gür, son yolculuğuna uğurlandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Takla atan otomobili dereye uçmaktan ağaç kurtardı

Takla atan otomobili dereye uçmaktan ağaç kurtardı

Otomobil şarampole devrildi : 4 yaralı

Otomobil şarampole devrildi : 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.