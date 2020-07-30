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Çorum Valiliği Kovid-19 nedeniyle bayramlaşma programlarını iptal etti

ÇORUM HABERLERİ  | 30.07.2020 12:49 | Son Güncelleme

Çorum Valiliği Kovid-19 nedeniyle bayramlaşma programlarını iptal etti

ÇORUM (AA) - Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Valilik tarafından düzenlenen bayramlaşma töreni ve ziyaret programları iptal edildi.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl dini ve milli bayramlar ile özel günlerde Valilik tarafından düzenlenen toplu bayramlaşma, tören ve ziyaretlerin, bu yıl kentte artış gösteren Kovid-19 vakaları nedeniyle gerçekleştirilemeyeceğini belirtti.

"Toplumsal birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, millet olma şuurunu daha kuvvetli şekilde hissettiğimiz Kurban Bayramı'nı, toplum sağlığını koruma adına birlikte idrak edemeyeceğiz." ifadesini kullanan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bu sebeple hepimizin sağlığı için toplu ziyaretleri, bayramlaşma ve kabir ziyaretlerini maske takarak, sosyal mesafe kurallarına riayet ederek ve asgari katılımla gerçekleştirmenin isabetli olacağını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bu vesileyle tüm Çorumlu kardeşlerimizin, aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, huzurlu, mutlu ve asude bir bayram geçirmelerini niyaz ediyorum."

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