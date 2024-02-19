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Çorum Valisi Dağlı, 6 aylık asayiş çalışmalarını değerlendirdi

AA AA
19.02.2024 15:07 | Son Güncelleme:
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Çorum Valisi Zülkif Dağlı, kentte huzur ve asayişi sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca son 6 ayda yürütülen çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını söyledi.

Dağlı, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, 17 Ağustos 2023'te göreve başladığında kentte sükunu sağlamak amacıyla çalışmalar başlattıklarını hatırlattı.

Emniyet ve jandarmanın tüm birimleriyle bu konuya yoğunlaştıklarına işaret eden Dağlı, altı ayda kentin asayişini, halkın huzurunu, sükununu sağlamak için canla başla mücadele ettiklerini, yapılan çalışmaların sonuçlarının da ortaya çıkmaya başladığını ifade etti.

Çorum'da her ayın ilk pazartesi günü önce merkez mahalle muhtarlarıyla toplantı yapıp mahallelerdeki aydınlatma, trafik, parklardaki güvenlik ve kamera sistemleri gibi konuları değerlendirdiklerini anlatan Dağlı, ardından da esnaf odalarının temsilcileriyle yaptıkları toplantıda şehirlerarası otobüs terminali, sanayi siteleri ve otoparkların güvenliği, motokuryeler, tekel büfeleri gibi konularda değerlendirmede bulunduklarını vurguladı.

Çorum'da son 6 ayda asayiş birimlerince 610 şok ile 371 geniş katılımlı huzur uygulaması gerçekleştirildiğini bildiren Dağlı, 571 bin 438 kişiye kimlik kontrolü yapıldığını, hakkında yakalama kararı bulunan 2 bin 660 kişinin yakalandığını, kayıp ihbarı olan 173 kişinin bulunduğunu söyledi.

Dağlı, denetimlerde 329 ruhsatsız tabanca, 277 tüfek, 92 kurusıkı tabanca ve 4 bin 484 fişek ele geçirildiğini kaydetti.

Trafik birimlerince denetlenen 592 bin 511 aracın 131 bin 516'sının sürücüsüne idari para cezası uygulandığını aktaran Dağlı, abartılı egzoz, kural dışı modifiye ile sürücü belgesiz veya alkollü araç kullanma gibi nedenlerden dolayı 2 bin 140 aracın trafikten men edildiğini vurguladı.

Dağlı, 66 şüphelinin tutuklandığı kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 56 bin sentetik ecza hapı, 2 bin 741 uyuşturucu hap, 3,6 kilogram bonzai, 3,6 kilogram esrar, 2 bin 229 gram metamfetamin, 7 bin 607 litre sahte içki, 276 kilogram kaçak tütün, 36 ton kaçak gübre, 304 bin kaçak doldurulmuş sigara ve 294 bin makaron ele geçirildiğini aktardı.

Tekel bayilerinin 22.00-06.00 saatleri arası alkol satışını engellemeye yönelik denetimlere ağırlık verildiğini ifade eden Dağlı, denetimler neticesinde bu konudaki ihlallerin bitme noktasına geldiğinin altını çizdi.

Vali Dağlı, asayiş birimlerince yakalanan 22 DEAŞ üyesi hakkın adli işlem yapıldığını, 34 FETÖ üyesinin de tutuklandığını bildirdi.

Çorum'da L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Sungurlu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplam 3 bin 253 hükümlü ve tutuklunun bulunduğunu aktaran Dağlı, buradaki hükümlü ve tutukluları ziyarete gelenlere yönelik yapılan sorgulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 75 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bundan sonra da suç ve suçluların üzerine kararlılıkla gideceklerini belirten Vali Dağlı, şunları kaydetti:

"Bu şehir hepimizin. Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Halkımızın çocukları, aileleriyle birlikte günün her saatinde güven ve huzur içerisinde rahatça bu şehirde dolaşabilmesi gerekir. Bu nedenle, huzur ve sükunu kaçıranlara, toplumsal düzeni bozmaya çalışanlara göz açtırmayacağız. Suç ve suçlularının üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gidiyoruz ve gitmeye devam edeceğiz. Emniyet ve asayişi sağlama noktasındaki çalışmalarımız toplumun tüm kesimleri ile iletişim ve işbirliği içinde aynı kararlılıkla artarak devam edecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Çorum asayiş değerlendirme

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