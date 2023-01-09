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Çorum'da 1. Amatör Küme maçında saldırıya uğrayan hakemin burnu kırıldı

09.01.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da 1. Amatör Küme maçında çıkan kavgada orta hakemin burnu kırıldı.

Çorum'da 1. Amatör Küme maçında saldırıya uğrayan hakemin burnu kırıldı
  1. Amatör Küme'de şampiyonluk mücadelesi veren Alaca Belediyespor ile Mimar Sinan Gençlik Spor, Alaca ilçe sahasında karşı karşıya geldi.

2-2'lik skorla devam eden karşılaşmanın 90+7'nci dakikasında maçın hakemi Mahmut Selçok, Mimar Sinan Gençlik Spor lehine penaltı kararı verdi.

Penaltının gole çevrilmesi üzerine sahaya giren Alaca Belediyespor taraftarları, hakemlerin üzerine yürüdü.

Çıkan arbede sırasında bir taraftar, hakem Selçok'a yumruk attı.

Polis ekipleri sahaya giren taraftarlara müdahale ederken, hakemler ise soyunma odasına yönlendirildi.

Orta hakem Selçok ile yan hakemler Ömür Soyutemiz ve Ömer Bingöl, ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan muayenede, orta hakem Selçok'un burnunun kırıldığı, yan hakemlerden Soyutemiz'in de kol ve parmaklarında incinme olduğu belirlendi.

Hastanedeki tedavinin ardından polis merkezine giden hakemler, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, saldırganları tespit etmek için çalışma başlattı.

Öte yandan maç tatil edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakem Çorum Alaca

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